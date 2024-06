Dit is de vriendin van Ryan Gravenberch: 'De prachtige krullenbol waarvan wij niet wisten dat we haar nodig hadden'

In de aanloop naar het EK besteedt FCUpdate aandacht aan de persoon achter de internationals van het Nederlands elftal. In dit artikel vind je alles over het privéleven van . Heeft hij een vriendin?

Cindy Peroti: de vriendin van Ryan Gravenberch

Ryan Gravenberch is nog altijd pas 22 jaartjes jong, maar heeft inmiddels al een aardig rijtje met clubs opgebouwd. De middenvelder maakte in 2018 zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax, veroverde in het seizoen 2020/2021 een basisplaats en maakte in de zomer van 2022 de overstap naar Bayern München. Na een ongelukkig jaar in Duitsland streek hij afgelopen zomer neer bij Liverpool. Overal waar Gravenberch vooralsnog ging, had hij zijn vriendin Cindy Peroti aan zijn zijde.

Hoelang Gravenberch en Cindy een relatie hebben, is niet bekend. Maar het is duidelijk dat de twee al een lange tijd een stel vormen. In 2018 schreef Ajax Showtime een achtergrondverhaal over Gravenberch en daarin werd Cindy al even genoemd. “En zijn meisje neemt ook tijd in beslag, al is hij zelfs dáár raar in. Dan zit hij op de bank te niksen en vraag ik: moet je niet iets afspreken met Cindy?”, werd de vader van Gravenberch destijds geciteerd door het Ajax-medium.

Gravenberch deelt op zijn persoonlijke Instagram weinig van zijn liefdesleven. De middenvelder plaatste na zijn presentatie bij Liverpool wél een foto met zijn familie én vriendin. Cindy zelf is een stuk actiever op social media en post regelmatig een gezamenlijke foto.

Cindy in de FHM500

Cindy was in 2023 nog een van de ‘nieuwkomers’ in de FHM500, de lijst van het tijdschrift FHM met de 500 ‘mooiste’ vrouwen van Nederland. Het blad is lyrisch over de vriendin van Gravenberch. “Cindy is de prachtige krullenbol waarvan wij niet wisten dat wij haar nodig hadden. Voetballer Ryan Gravenberch wist dat gelukkig wel en heeft deze dame weten te strikken”, zo klinkt het. Cindy haar motto zou ‘pluk de dag’ zijn. “Als wij zo’n vrouw als Cindy aan onze zijde zouden hebben, zouden we haar motto zeker ter harte nemen. Hopelijk doen haar patiënten dit ook, want deze zorgzame schoonheid werkt namelijk als verzorgende in een revalidatiecentrum.”

