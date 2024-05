Virgil van Dijk gaat in op de komst van Arne Slot en doet hem een belofte

kijkt uit naar het volgende seizoen en de komst van Arne Slot naar Liverpool, zo heeft de centrale verdediger van The Reds aangegeven in gesprek met The Athletic. De aanvoerder van de Engelse grootmacht heeft veel vragen voor Slot en doet hem een belofte: hij zal de trainer van Feyenoord met open armen ontvangen op Anfield.

Na afloop van de laatste wedstrijd van het seizoen van Liverpool, die in het teken stond van het afscheid van Jürgen Klopp, is Van Dijk ingegaan op de komst van Slot en de voorbereiding op het nieuwe seizoen: "Ik kijk nu alweer uit naar het volgende seizoen, om heel eerlijk te zijn. Ik ben heel benieuwd en heb erg veel vragen", doelt de 32-jarige verdediger op de komst van Slot. "De Premier League en Liverpool is natuurlijk een heel ander niveau, maar we zijn hier voor hem (Slot, red.)."

De Oranje-international doet de vertrekkend trainer van Feyenoord een belofte voor zijn komst naar Anfield: "Ik zal er voor hem zijn, wat hij ook nodig heeft. Het gaat erom dat we onze koppen bij elkaar steken, en dat we hem een kans geven zodat hij en de andere mensen die naar de club komen kunnen laten zien waartoe ze in staat zijn", legt de in Breda geboren voetballer uit. "Iedereen weet dat onze verwachtingen gigantisch zijn, en het gaat erom dat je dat in de juiste banen kan leiden en dat je het maximale uit de spelers kan halen."