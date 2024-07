Slot gevraagd naar erfenis Klopp: 'Hoop hetzelfde te doen als bij Feyenoord'

Arne Slot kijkt met een positief gevoel naar het komende seizoen met Liverpool en denkt niet te veel aan zijn voorganger, Jürgen Klopp. Engelse media verwachten dat de Nederlander voor een flinke opgave staat, maar zo denkt Slot er niet over.

Tijdens een persconferentie op donderdag krijgt de oud-coach van Feyenoord vragen over de opvolging van Klopp, die bij Liverpool uitgroeide tot een held. "Er is altijd druk als je bij een van de grootste clubs van de wereld komt. Maar je kunt het op twee manieren bekijken: je kunt bang zijn voor het nalatenschap van Klopp, maar je kunt ook denken dat hij een team heeft achtergelaten dat prijzen kan winnen. Ik heb een aantal prijzen bij Feyenoord gewonnen en hoop dat hier ook te doen."

Slot voegde onlangs John Heitinga toe aan zijn staf. De centrale verdediger speelde onder andere voor Ajax, Atlético Madrid en Fulham, maar ook Everton, aartsrivaal van The Reds. De Engelse media zijn benieuwd naar zijn toegevoegde waarde. "Premier League-ervaring. Hij heeft heel veel wedstrijden in de competitie gespeeld, vorig jaar was hij assistent bij West Ham. Hij brengt dus ervaring als speler, maar ook als assistent." Vervolgens iets geheimzinniger: "Hij heeft met iemand samengewerkt die ik erg goed ken, we hebben een vergelijkbare speelstijl. Ik denk niet dat het lang duurt voordat hij begrijpt wat we met de selectie willen."

Afgelopen seizoen werd Liverpool derde in de Premier League. Met Arsenal en Manchester City speelde het lang mee om de titel, maar in de laatste weken van het seizoen ging het flink mis. Uiteindelijk eindigde het team van Klopp negen punten achter City en zeven achter Arsenal. "Vijf, zes, zeven wedstrijden voor het einde deed Liverpool nog mee met die teams om de titel. Dus ja, we zijn goed genoeg om dit jaar weer om de belangrijkste prijzen mee te spelen."