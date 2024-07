Geduld PSV wordt op de proef gesteld: 'Ze willen hem later deze transferperiode dolgraag nog inlijven'

PSV is nog altijd van plan om deze zomer zaken te doen met Liverpool en verdediger naar Eindhoven te halen, zo bezweert clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De oud-speler van PEC Zwolle maakt echter deel uit van de 28-koppige selectie waarmee Arne Slot afreist naar de Verenigde Staten, waar Liverpool een pre-season tour maakt.

Van den Berg werd in de zomer van 2019, op zeventienjarige leeftijd, verrassend door Liverpool weggeplukt uit Zwolle. De verdediger maakte later dat jaar zelfs zijn debuut voor The Reds in het toernooi om de League Cup waarin hij uiteindelijk drie keer in actie zou komen, en mocht ook één FA Cup-wedstrijd meedoen. Om vlieguren te maken werd Van den Berg vanaf de winter van 2021 echter verhuurd aan achtereenvolgens Preston North End, Schalke 04 en meest recentelijk FSV Mainz 05.

Met zijn laatste werkgever draaide Van den Berg een prima seizoen in de Bundesliga, waarin de club als dertiende eindigde en de Nederlander vrijwel wekelijks aan de aftrap stond. De verdediger keerde deze zomer terug naar Liverpool, waar zijn huidige contract nog doorloopt tot medio 2026, en krijgt onder de van Feyenoord overgekomen Slot de kans om zich in de voorbereiding te bewijzen. Zo reist de geboren Zwollenaar dus mee naar de VS, waar Liverpool vriendschappelijke duels met Real Betis, Arsenal en Manchester United zal afwerken. Overigens zijn EK-gangers als Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch nog niet van de partij, net als Trent Alexander-Arnold en doelman Alisson Becker. Laatstgenoemde nam met Brazilië deel aan het toernooi om de Copa América.

Korte termijn

PSV hoopt na het transfervrije vertrek van André Ramalho nog minstens één centrale verdediger aan de selectie van trainer Peter Bosz toe te voegen en wordt al langere tijd in verband gebracht met Van den Berg. Vorige week schreef Elfrink zelfs dat de kampioen van Nederland zou overwegen het eigen transferrecord te breken om de 22-jarige speler naar het Philips Stadion te halen. Die plannen zijn, ondanks het afreizen van de verdediger naar de Verenigde Staten, volgens de clubwatcher nog altijd ongewijzigd. "Een overgang naar PSV op hele korte termijn zit er dus nog niet in. De Eindhovenaren willen hem later in deze transferperiode dolgraag nog inlijven", weet Elfrink.

Our initial 28-man travelling squad for the Reds’ pre-season tour of the US 🇺🇸 pic.twitter.com/37as3Pjaoq — Liverpool FC (@LFC) July 23, 2024 PSV-target Sepp van den Berg is met Liverpool op trainingskamp naar de Verenigde Staten. Een overgang naar PSV op hele korte termijn zit er dus nog niet in. De Eindhovenaren willen hem later in deze transferperiode dolgraag nog inlijven. — Rik Elfrink (@RikElfrink) July 23, 2024

