'PSV overweegt clubrecord te breken om zich op cruciale positie te versterken'

PSV wil deze zomer nog minimaal een centrale verdediger toevoegen aan de selectie van trainer Peter Bosz. Om de gedroomde aanwinst binnen te halen, zouden de Eindhovenaren overwegen de hoogste transfersom in de clubgeschiedenis op tafel te leggen, meldt clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

Afgelopen zomer betaalde PSV een bedrag van vijftien miljoen euro voor zowel Jerdy Schouten (die overkwam van Bologna) als Hirving Lozano (Napoli). Daarmee is het duo momenteel ex aequo de duurste aanwinst in de clubhistorie. Deze zomer telde technisch directeur Earnest Stewart al een bedrag van twaalf miljoen euro neer voor Malik Tillman, die na een jaar op huurbasis in Eindhoven te hebben gespeeld nu definitief is overgenomen van Bayern München, en betaalde PSV negen miljoen voor Ryan Flamingo aan FC Utrecht. Laatstgenoemde kan centraal achterin spelen, maar is ook een optie op het middenveld.

Aan de andere kant nam PSV deze zomer al afscheid van André Ramalho. De Braziliaan kwam de afgelopen drie seizoenen niet minder dan 128 keer in actie voor de club, ook Bosz deed afgelopen seizoen veelvuldig een beroep op hem. Ramalho legde een aanbod zijn contract te verlengen echter naast zich neer en lijkt op weg naar een terugkeer in zijn vaderland. Bovendien lijkt Armando Obispo voorlopig weg te vallen. De 25-jarige stopper viel afgelopen zaterdag met een knieblessure uit tijdens het oefenduel met Club Brugge en is daarmee volgens Elfrink 'vele weken' zoet.

Bosz zit, kortom, niet al te ruim in de centrale verdedigers. Buiten Flamingo en Obispo heeft de trainer alleen Olivier Boscagli nog achter de hand als 'pure' verdediger. Afgelopen seizoen werd middenvelder Jerdy Schouten regelmatig een linie naar achteren gehaald, maar Stewart zou nog minimaal één extra stopper aan de selectie willen toevoegen. PSV zou zich nog altijd dolgraag met Van den Berg versterken, schrijft Elfrink. De 22-jarige oud-speler van PEC Zwolle zou Liverpool voor zo'n twintig miljoen euro mogen verlaten. "PSV zou aan zo'n vijftien à zestien miljoen denken, terwijl de club ook nog concurrentie heeft van bijvoorbeeld VfB Stuttgart en andere clubs", leest het.

