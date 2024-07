Rampzalig nieuws voor PSV: aangeslagen speler verlaat veld en reactie spreekt boekdelen

Een domper voor en PSV. De centrale verdediger van de Eindhovenaren is zaterdagmiddag, in de oefenwedstrijd tegen Club Brugge, uitgevallen met blessure. De stopper kon niet door na een ‘vreemde beweging’. De reactie van Obispo bij zijn aftocht was niet hoopvol.

Na ongeveer een uur voetbal leek Obispo zich te verstappen in een sprintduel. De verdediger stortte direct ter aarde en leek ontzettend veel last te hebben. Obispo leek zijn knie te overstrekken. Na een lange blessurebehandeling verliet de geboren Eindhovenaar uiteindelijk het veld. De zestienjarige Noah Fernandez verving hem.

Artikel gaat verder onder video

Obispo trok zijn wedstrijdshirt over het hoofd tijdens zijn aftocht naar de kleedkamer. Ook tijdens zijn blessurebehandeling leek het erop dat de stopper veel pijn had. “Hoe ernstig de blessure is, is onduidelijk. Zag er niet zo goed uit”, stelt clubwatcher Rik Elfrink op X.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Voormalig PSV-publiekslieveling duikt op in shirt van Feyenoord

Een opvallende verschijning in de live-uitzending van de EK-talkshow van Broederliefde.