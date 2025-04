Klopp laat van zich horen na landstitel Liverpool

Jürgen Klopp heeft maandagmiddag gereageerd op de landstitel die zijn voormalige club Liverpool wist binnen te halen onder Arne Slot. De Duitser was mateloos populair op Anfield en is dolblij dat zijn opvolger al in zijn eerste seizoen succesvol is.

Slot kwam afgelopen zomer als grote onbekende binnen bij Liverpool, waar hij de immens populaire Klopp moest opvolgen. Afgelopen zondag slaagde hij in wat voor het seizoen voor onmogelijk werd gehouden; na een 5-1 zege op Anfield kroonde de Nederlander zich in zijn eerste seizoen tot Premier League-winnaar.

Na afloop van de wedstrijd in de Britse havenstad besloot Slot zijn illustere voorganger toe te zingen, nadat de Duitser dit een jaar eerder voor de toenmalig trainer van Feyenoord had gedaan. Een dag na de wedstrijd besluit Klopp te reageren op de tweede landstitel van Liverpool sinds 1990, nadat hij zelf in 2019/20 kampioen werd.

“Heel erg dankbaar voor het verleden, echt heel blij met het heden en extreem positief over de toekomst!”, schrijft de Duitser op Instagram, met daarbij een foto van de feestvierende selectie van dit seizoen. “Gefeliciteerd – You'll Never Walk Alone. Thank You Luv.” Met die laatste zin refereert Klopp aan de trui die hij vorig seizoen bij zijn afscheid op Anfield aan had, waar dezelfde tekst op de voorkant stond.

