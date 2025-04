Een opmerkelijk moment maakte Slot uitermate populair in Liverpool

Arne Slot wist in zijn eerste seizoen bij Liverpool direct de landstitel te pakken, waardoor hij nu al zeer geliefd is in de Britse havenstad. Toch was het een moment eerder in het seizoen waardoor Slot bij de supporters van The Reds niet meer stuk kan: zijn rode kaart tegen Everton.

In februari liep het volledig uit de hand bij de Merseyside Derby tussen Everton en Liverpool (2-2) op Goodison Park. De thuisploeg had in minuut 98 gelijkgemaakt, waar volgens Liverpool een overtreding aan vooraf ging. Hierna ontstond een massale vechtpartij, waarbij Slot rood kreeg na opmerkingen richting scheidsrechter Michael Oliver. De Nederlander zou de arbiter ervan hebben beschuldigd dat hij Everton ‘alles fucking cadeau had gedaan’. Daarnaast zou hij hebben gezegd dat hij hoopte dat Oliver ‘trots was op zijn optreden’. “Als wij geen kampioen worden, geef ik jou daar de fucking schuld van”, zou Slot later hebben gezegd, toen hij weer naar Oliver toeliep om hem een hand te geven.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Driessen focust dag na landstitel Liverpool op grootste verbeterpunt Slot

Hoewel Slot claimde dat de vork anders in de steel zat, hield de FA vast aan de verklaring van Oliver. Daarop werd besloten de trainer een schorsing van twee duels op te leggen. Dat moment zorgde ervoor dat Slot immens populair werd in Liverpool, zo geeft supporter en seizoenkaarthouder Paul Dunderdale aan in het Algemeen Dagblad. Voor de wedstrijd op Goodison Park werd Slot als zeer sympathiek en inhoudelijk sterk gezien, maar zou hij niet zo vaak voor spannende koppen zorgen als zijn voorganger Jürgen Klopp.

LEES OOK: Van der Vaart zag Nederlandse voetballegende met open mond luisteren naar Slot

“Eén keer zagen we hem de controle verliezen, in de uitwedstrijd tegen Everton op Goodison Park, toen hij in de slotseconden zo tekeerging tegen de scheidsrechter”, geeft Dunderdale aan, die daarna een opmerkelijke onthulling doet. “Om eerlijk te zijn: we waren daar best wel blij mee. Het leverde hem een schorsing op, maar het was ook mooi om te zien hoeveel passie hij in zijn lijf heeft. Die uitbarsting heeft Arne stiekem alleen nog maar populairder gemaakt.”

➡️ Meer Liverpool nieuws

👉 Viaplay pakt uit met kampioenswedstrijd Liverpool en heeft groot nieuws 🔗

👉 Slot is gecharmeerd en zet vol in op Nederlandstalige verdediger 🔗

👉 Arne Slot: 'Jullie geloven het niet, maar dit is het eerlijke antwoord' 🔗

👉 Van Dijk ziet geweldenaar bij Ajax: 'Écht iedereen voelt zich prettig dankzij hem' 🔗

👉 Serieuze kanttekening geplaatst bij kampioenschap Slot: 'Liverpool verdient beter' 🔗