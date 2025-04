Driessen focust dag na landstitel Liverpool op grootste verbeterpunt Slot

Arne Slot wist zich zondag met Liverpool te verzekeren van zijn eerste Premier League-titel. De oefenmeester maakte in zijn eerste jaar in Engeland logischerwijs veel indruk. Toch zal het komend seizoen nog moeilijker worden, zo stelt Valentijn Driessen. De columnist richt zich daarbij op wat in zijn optiek een groot verbeterpunt is van Slot.

Nadat Slot afgelopen zomer als grote onbekende binnenkwam bij Liverpool, vroeg men zich in Engeland massaal af of hij wel de juiste man was om Jürgen Klopp op te volgen. Een maand voor het einde van de competitie hangt de vlag er heel anders bij op Anfield: Slot kroonde zich met nog vier wedstrijden te spelen in zijn eerste seizoen tot landskampioen. Nu is het aan de Nederlander dit trucje volgend jaar te herhalen, of zelfs te overtreffen met bijvoorbeeld de Champions League-winst.

Daarvoor zal Slot wel moeten doorselecteren, zo stelt Driessen in zijn column in De Telegraaf. Toen de oefenmeester begon, legde hij alleen Federico Chiesa vast, die geen doorslaand succes is gebleken op Anfield. Ook werd Giorgi Mamardashvili gekocht van Valencia, maar hij sluit pas komende zomer aan bij de Engelse kampioen. “Slot dient zich te bewijzen als koopman, want bij Feyenoord waren zijn aankopen zeker niet altijd een schot in de roos”, herinnert de journalist zich.

Met name Ramiz Zerrouki is daar een goed voorbeeld van. Slot was enorm gecharmeerd van de toenmalig speler van FC Twente, maar het huwelijk tussen Feyenoord en de controleur is verre van gelukkig te noemen. Verder weet ook Luka Ivanusec, een aankoop onder Slot, nauwelijks indruk te maken in De Kuip, terwijl Ayase Ueda pas nu, bijna twee jaar na zijn komst, zijn draai lijkt te vinden bij Feyenoord. Daar staat tegenover dat spelers als Dávid Hancko, Quinten Timber en Santiago Giménez wel uitstekende aankopen zijn gebleken.

Verwachtingspatroon naar boven

Komende zomer moeten bijna alle aankopen van Slot bij Liverpool wél een voltreffer worden, zo stelt Driessen. “Sportief wordt het verwachtingspatroon naar boven bijgesteld”, schrijft de columnist. “Niet alleen wordt gerekend op prolongatie van de landstitel, maar eveneens op het winnen van de Champions League en FA Cup. Het zal het illustere rijtje van Nederlandse trainers waarin Slot zich dan mag voegen nog exclusiever maken.”

