Rafael van der Vaart doet gewaagde Oranje-voorspelling: 'Europees- of wereldkampioen'

Rafael van der Vaart voorspelt dat het Nederlands elftal binnenkort een groot toernooi gaat winnen, zo stelt hij bij Studio Voetbal. De analist ziet de toekomst van Oranje rooskleurig in, na het Nederlandse succes bij Liverpool, van , en .

Aan tafel bij Studio Voetbal wordt het kampioenschap van Liverpool besproken. Ibrahim Afellay is lovend over de Nederlandse inbreng: “Het mooiste van Gravenberch vind ik wel, dat hij niet gehaald is door Arne Slot. Maar Slot heeft wel vanaf dag één zijn talent erkend. En hij heeft dat vertrouwen nooit beschaamd. Het is wel geweldig wat voor impact deze jongen op het kampioenschap en überhaupt op het hele spel van Liverpool gehad heeft. Uiteindelijk verlengt Van Dijk zijn contract. En ja, Cody Gakpo, die dit seizoen wel echt definitief naam heeft gemaakt in de Premier League. Dat is voor het Nederlands voetbal ook geweldig.”

LEES OOK: Salah enthousiast over Slot: ‘Nederlanders zijn behoorlijk…’

Artikel gaat verder onder video

“En voor Oranje”, zo constateert presentator Sjoerd van Ramshorst. Van der Vaart gaat daar op in: “Ik vind sowieso dat Oranje… De toekomst ziet er heel goed uit. Ik denk echt dat wij binnenkort…” Van Ramshorst vult aan: “Wereldkampioen gaan worden?”

Van der Vaart is positief en voorspelt: “Ja, of Europees. We gaan weer een prijs winnen. Ze zijn namelijk net te jong om het nu te doen, maar dat komt echt helemaal goed. Wij gaan een keertje echt met zijn allen juichen”, zo luiden de profetische woorden van Van der Vaart.

➡️ Meer nieuws over Oranje

👉 Uitblinker van PSV staat open voor naturalisatie en wil voor Oranje spelen 🔗

👉 Nederlander van 80 miljoen euro flirt openlijk met toptransfer 🔗

👉 Mohamed Ihattaren teleurgesteld in Ronald Koeman: ‘Broer…’ 🔗

👉 Memphis Depay wil volgend jaar zijn allergrootste droom laten uitkomen 🔗

👉 Koeman staat perplex: 'Geweldig, ik wist niet dat hij dit kon!' 🔗