Van der Vaart zag Nederlandse voetballegende met open mond luisteren naar Slot

Arne Slot is zondag in zijn eerste seizoen bij Liverpool gelijk kampioen geworden in Engeland. De Nederlandse trainer maakt overal waar hij komt indruk, zo ook op Marco van Basten toen Slot bij Rondo met hem aan tafel zat. En dat gebeurt niet vaak, weet Rafael van der Vaart.

Via PEC Zwolle, Cambuur, AZ en Feyenoord groeide Slot razendsnel uit naar de status van beste Nederlandse trainer van dit moment. Afgelopen zomer zocht hij zijn heil in Engeland, waar hij Jürgen Klopp moest opvolgen. Dat doet hij tot dusver met verve. Slot is de zesde trainer die in zijn eerste Premier League-seizoen gelijk de titel pakt. De 5-1 overwinning op Tottenham Hotspur zorgde ervoor dat het kampioenschap veilig werd gesteld.

Rafael van der Vaart deelt bij Studio Voetbal vervolgens een mooie anekdote. "Misschien wel leuk om te vertellen, ik doe natuurlijk ook vaak Rondo op maandag. Marco van Basten is van niemand onder de indruk, maar toen kwam Arne Slot. Die begon over voetbal te praten en toen zat hij (Van Basten, red.) echt met open mond te luisteren, zo van 'Oh ja, ja.'" De oefenmeester was op 25 maart 2024 te gast bij het praatprogramma. De aflevering is hier terug te zien.

Van der Vaart weet dat de tweemalig Wereldvoetballer van het jaar een hoge pet op heeft van de huidige Liverpool-manager. "De grote Marco van Basten luistert naar Arne Slot. En als je naar hem luistert (Van Basten, red.) is het gewoon de allerbeste trainer die hij gezien heeft." Zijn tafelgenoot was dus onder de indruk, bij Van der Vaart viel dat wel mee. "Ik dacht: waar lul je over, maar Van Basten had bijna een soort adoratie. Dat vond ik mooi om te zien."

