Perez ziet één smet op 'geweldige prestatie' Slot en Liverpool: 'Dat was pijnlijk'

Arne Slot krijgt terecht lof toegezwaaid voor de manier waarop hij Liverpool in zijn eerste seizoen direct naar de landstitel heeft weten te leiden, zo concludeert het panel van Voetbalpraat op ESPN. Kenneth Perez benoemt toch één smetje op het geweldige seizoen van The Reds: de Champions League-uitschakeling door toedoen van Paris Saint-Germain.

Liverpool kende een geweldige start in het miljardenbal, dat dit seizoen voor het eerst met een competitiefase in plaats van de 'vertrouwde' poulefase begon. Na zes speelronden had het elftal van Slot nog geen punt verloren. Liverpool maakte onder meer indruk door de Duitse kampioen Bayer Leverkusen met 4-0 af te drogen, maar toch vooral in de thuiswedstrijd tegen titelverdediger Real Madrid. Alexis Mac Allister en Cody Gakpo bezorgden The Reds een 2-0 zege, in een wedstrijd waarin de vedettes Kylian Mbappé en Mohamed Salah allebei een strafschop misten.

Reeds geplaatst ging Liverpool in de achtste en laatste speelronde van de competitiefase met een B-team onderuit tegen PSV (3-2). Desondanks eindigde het elftal van Slot op de eerste plaats, met twee punten meer dan achtereenvolgens FC Barcelona, Arsenal en Internazionale. In de achtste finale ging het echter mis tegen PSG, dat na een moeizame competitiefase geweldig op stoom kwam en Liverpool uiteindelijk na strafschoppen wist uit te schakelen. In die fase van het seizoen werd Liverpool bovendien ook uitgeschakeld in de FA Cup, door toedoen van Plymouth Argyle, én verloor het elftal van Slot de finale van de EFL-Cup van Newcastle United. In de Premier League bleven The Reds wel (ver) buiten bereik van de achtervolgers, afgelopen zondag werd - vier speelronden voor het einde van de competitie - de landstitel officieel veiliggesteld.

"Het is leuk voor ons, maar vooral voor hem", zegt Arno Vermeulen in Voetbalpraat. "Het is hartstikke knap hoe de carrière van Slot verloopt. Je kunt met afbraakvoetbal ook een keer een kampioenschap winnen, maar ze hebben attractief gespeeld. Ze hebben maar één speler gekocht, maar die heeft niet eens meegedaan (Federico Chiesa, red.). En Slot heeft zich in de media op een ongelooflijk goede manier geprofileerd. Dit kan niet beter", aldus Vermeulen. Perez onderbreekt de NOS-commentator: "Ik denk dat de Champions League wel een pijnlijk iets was", aldus de Deen. Vermeulen vindt dat echter geen schande: "Dat was een hartstikke goede wedstrijd tegen PSG, die gewoon beter waren. Dat kan toch een keer gebeuren?" Daar is Perez het op zich wel mee eens, maar: "Het is natuurlijk super pech dat je eerste wordt en dan PSG moet treffen. Dat had natuurlijk van alles en nog wat kunnen zijn, dus dat is even stom. Maar dat neemt niet weg dat dit een geweldige prestatie is", haast de Deen zich erachteraan te zeggen.

Ook Willem Vissers (de Volkskrant) is uiterst positief over Slot: "Je moet bijna zoeken om iets slechts van hem te vinden." Vermeulen haalt vervolgens het 'arbitrage-momentje' van Slot aan, verwijzend naar het thuisduel met Everton op 12 februari, dat eindigde in een 2-2 gelijkspel. Slot ging na afloop tekeer tegen scheidsrechter Michael Oliver en kreeg daarvoor een rode kaart, die hem later een schorsing van twee duels plus een forse boete opleverde. Vissers geeft toe: "Dat heeft hij wel een beetje in zich, dat hij niet zo goed tegen zijn verlies kan."

