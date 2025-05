Luis Suárez (38) emotioneert voetbalfans met zéér cryptische boodschap

(38) kwam in de nacht van zaterdag op zondag nog in actie namens Inter Miami en was in de thuiswedstrijd tegen New York Red Bulls zelfs goed voor een doelpunt en een assist, maar heeft op zijn sociale media een erg cryptische boodschap achtergelaten. De voormalig aanvaller van onder meer FC Groningen, Ajax en FC Barcelona hint op een afscheid als profvoetballer, maar heeft het tegelijkertijd over een ‘verhaal dat nog niet is afgelopen’. Supporters bedanken hem wel al voor alles wat hij heeft betekend voor zijn clubs.

Suárez kan terugkijken op een indrukwekkende loopbaan. De Uruguayaan brak in 2005 door in de hoofdmacht van Nacional. In de zomer van 2006 verliet hij zijn thuisland voor een avontuur in Nederland. FC Groningen telde een kleine miljoen euro neer voor zijn komst. Het huwelijk tussen FC Groningen en Suárez werd een groot succes. In 37 wedstrijden was hij goed voor vijftien doelpunten en tien assists. Zijn sterke seizoen in Groningen bekroonde hij met een overstap naar Ajax. In de hoofdstad scoorde hij 111 keer in 159 wedstrijden, daarnaast verzorgde hij 68 assists. De ultieme bekroning, de landstitel, bleef echter uit.

Ajax kroonde zich in 2011 voor het eerst sinds 2004 tot kampioen van Nederland, maar toen was Suárez al vertrokken. Hij verruilde Ajax een halfjaar eerder voor Liverpool. Voor The Reds was hij in 133 wedstrijden goed voor 82 doelpunten en 31 assists. Maar ook met Liverpool slaagde hij er niet in de belangrijkste prijs in de wacht te slepen. Dat lukte hem wél met FC Barcelona. De Catalanen namen hem in de zomer van 2014 over van Liverpool. Suárez moest door het bijtincident tijdens het WK in Brazilië de eerste maanden van het seizoen 2014/15 aan zich voorbijgaan, maar eenmaal inzetbaar was hij niet te stoppen. Samen met Lionel Messi en Neymar vormde hij een geweldige voorhoede. De drie loodsten FC Barcelona in 2015 naar de treble: landstitel, Copa del Rey én Champions League.

Hereniging met Messi

Suárez speelde uiteindelijk 283 wedstrijden voor FC Barcelona, waarin hij 195 keer scoorde en 113 assists verzorgde. In de zomer van 2020 vertrok hij naar Atlético Madrid, waarmee hij zich, ten koste van onder meer zijn oude club FC Barcelona, tot kampioen van Spanje kroonde. Suárez liet Spanje in de zomer van 2022 achter zich. Hij keerde vervolgens terug bij Nacional, alvorens via Grêmio bij Inter Miami herenigd te worden met Messi. Voor de club van David Beckham speelde hij vooralsnog 54 wedstrijden, goed voor dertig doelpunten en twintig assists. Suárez was afgelopen nacht nog trefzeker tegen New York Red Bulls, maar de grote vraag is of hij nog lang speler is van Inter Miami. Hij heeft weliswaar een contract tot en met het einde van dit jaar, maar met een boodschap op sociale media lijkt hij voor te sorteren op een afscheid als profvoetballer.

LEES OOK: Doet hij het weer? Luis Suárez bijt ploeggenoot (!) Jordi Alba op het veld

“Ik had me niet kunnen voorstellen wat er na 3 mei 2005 zou gebeuren”, zo schrijft Suárez op X, doelend op zijn debuut in het shirt van Nacional. “Dank aan alle clubs waar ik ben geweest, mijn teamgenoten, mijn nationale team en de mensen die al die tijd bij mij zijn geweest. Dit verhaal is nog niet afgelopen…”, zo klinkt het cryptisch. Voetbalfans bedanken Suárez in de comments voor zijn bewezen diensten bij de clubs waar hij heeft gespeeld. Suárez droeg bovendien 143 keer het shirt van Uruguay. Voor zijn land scoorde hij 69 keer.

Nunca imaginé lo que pasaría a partir de aquel 3 de mayo de 2005 🤯



Gracias a todos los clubes donde estuve, a mis compañeros, a mi Selección y a la gente que estuvo conmigo todo este tiempo.



Esta historia aún no termina… pic.twitter.com/51SOcnhwGX — Luis Suárez (@LuisSuarez9) May 3, 2025 EL PISTOLERO ✌️🇺🇾 DICE PRESENTE pic.twitter.com/WnLjeKRGDS — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 4, 2025

