Doet hij het weer? Luis Suárez bijt ploeggenoot (!) Jordi Alba op het veld

Op sociale media gaan beelden rond van een opstootje waarbij een poging tot bijten lijkt te doen. Ditmaal niet richting een tegenstander, maar richting Inter Miami-ploeggenoot .

Inter Miami speelde in de nacht van woensdag op donderdag een thuiswedstrijd tegen LAFC in de kwartfinale van de CONCACAF Champions Cup. Na een eerdere 1-0 nederlaag moest Inter Miami de schade ongedaan maken om de halve finale te halen. Dat lukte uiteindelijk, mede dankzij twee doelpunten van Lionel Messi: 3-1.

Artikel gaat verder onder video

De belangen waren groot en daarmee ook de spanningen op het veld. In de 89ste minuut, toen de 3-1 eindstand al was bereikt, ontstond een opstootje. Met name Timothy Tillman (LAFC) en Tomás Avilés (Inter Miami) maakten zich kwaad. Ook Suárez bemoeide zich ermee. Toen hij een hand op zijn gezicht voelde, leek hij te willen bijten.

Het was echter niet de hand van een tegenstander, maar die van Jordi Alba. Dat leek Suárez niet te beseffen. Alba ging kermend naar de grond, maar daar leek wel wat theater bij aan te pas te komen.

Het is zeker niet de eerste keer dat Suárez zijn tanden gebruikt tijdens een wedstrijd. Otman Bakkal, Branislav Ivanovic en Giorgio Chiellini werden allemaal al gebeten door de Uruguayaanse ex-speler van Ajax.