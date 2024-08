Van Basten windt zich op over Brobbey en Ajax: 'Hoe is dat in godsnaam mogelijk'

Voor Marco van Basten is een groot enigma. De spits van Ajax lijkt zelden echt fit te zijn, waardoor Van Basten ook niet begrijpt waarom Ajax hem in 2022 van RB Leipzig terugkocht. Francesco Farioli lijkt Brobbey momenteel amper te vertrouwen op basis van zijn fitheid.

Tijdens Rondo begint Van Basten over Brobbey, die onder Farioli nog maar weinig minuten heeft gemaakt. "Dat is toch een fitte gozer. Afgelopen jaar moest hij opgetraind worden, op het EK heeft hij ook weinig gespeeld. Hij heeft vakantie gehad, hij heeft een voorbereiding bij Ajax gehad. Wanneer wordt hij nog een keer fit dan? Dat is toch heel vreemd."

De international doorliep de jeugdopleiding van Ajax, maar vertrok in 2021 transfervrij naar Leipzig. Na enkele mislukte seizoenen keerde hij in 2022 voor zo'n zestien miljoen euro terug in Amsterdam. Van Basten stoort zich aan die beslissing. "Als het zo is dat hij niet fit te krijgen is, hoe is het dan in godsnaam mogelijk dat je hem terugkoopt, nadat hij eerst zelf weg is gegaan. Een jongen die je kent, dat je weet waar eventueel de problemen zouden kunnen zitten. Die ga je alsnog voor zo'n bedrag kopen... Dan heb je toch helemaal niks meer te vertellen. Hoe zit dat dan, hoe zit dat dan?"

Tafelgenoot Ronald de Boer wijst vervolgens naar de beleidsbepalers, waarna Van Basten de schuld bij hen legt. "Dat zijn dus de grootste koekenbakkers. De gasten die bij Ajax de boel runnen en leiden, maken er echt al jaartje of twee een grote bende van. Niks waar we blij van worden."

