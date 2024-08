Ronald de Boer: 'Wat ik hoor in de wandelgangen over Francesco Farioli...'

Ronald de Boer hoort dat achter de schermen bij Ajax veel tevredenheid heerst over de werkwijze van Francesco Farioli. Trainers op sportcomplex De Toekomst zijn onder de indruk van Farioli, zo heeft De Boer vernomen.

De Boer, zelf werkzaam als individueel trainer bij de Onder 19 van Ajax, vertelt bij Rondo wat hij hoort over Farioli. “Wat ik hoor in de wandelgangen, is dat hij gewoon een heel duidelijke visie heeft over wat je moet kunnen qua fysiek. De intensiteit op trainingen is echt omhooggegaan, dat hoor je. Er wordt meer geëist.”

“Ik hoor ook van sommige trainers die ik hoog heb zitten, en met wie ik in de jeugd heb gewerkt, dat ze onder de indruk zijn van Farioli en zijn werkwijze. Het is echt een frisse wind, maar hij is ook empathisch”, zo citeert De Boer de trainers met wie hij sprak. “Ze zijn zeer tevreden, dus je moet hem een kans geven.”

Toch weet De Boer dat alles staat of valt met resultaten. “Of het gaat werken, moeten we nog zien. Bij Ajax moet je winnen en dit was een klap. Van NAC Breda mag je niet verliezen. Zeker niet omdat ze net gepromoveerd zijn. Vroeger was een avondje NAC nog lastig.”

