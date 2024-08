Ronald de Boer maakt Brian Brobbey belachelijk na missen van twee (!) penalty's

Ajax stootte donderdagvond door naar de play-offronde van de Europa League, maar het is de vraag of een goed gevoel overhoudt aan de avond. In de krankzinnige strafschoppenserie tegen Panathinaikos miste hij twee (!) penalty's. Ronald de Boer drijft op X de spot met Brobbey.

Brobbey had de penaltyserie al na tien penalty's kunnen beëindigen, maar zag zijn eerste inzet gekeerd worden door keeper Bartlomiej DragowskiBrobbey had de penaltyserie al na tien penalty's kunnen beëindigen, maar zag zijn eerste inzet gekeerd worden door keeper Bartlomiej Dragowski. Daarna ging de penaltyserie nog héél lang door. Zo lang, dat meerdere spelers twee keer moesten aanleggen. Brobbey miste óók in tweede instantie en schoot huizenhoog over.

"Ik hoorde trouwens dat de bal van Brobbey inmiddels gevonden is … Zuid-Oost gaat het gerucht", schrijft Ronald de Boer op X. De voormalig speler van Ajax is in ieder geval blij voor de man die de beslissende strafschop benutte. "Gaaei, ik gun het deze jongen. Knap."

Ook journalist Leon ten Voorde van TC Tubantia drijft de spot met Brobbey. "Je gaat niet echt met een lekker gevoel je hond uit laten... Toch bang dat elk moment dat projectiel van Brobbey naar beneden komt", schrijft hij op X.

Ik hoorde trouwens dat de bal van Brobby inmiddels gevonden is … Zuid-Oost gaat het gerucht — Ronald de Boer (@RdBoer1970) August 15, 2024 Je gaat niet echt met een lekker gevoel je hond uit laten..toch bang dat elk moment dat projectiel van Brobbey naar beneden komt — Leon ten Voorde (@deBankzitter) August 15, 2024

