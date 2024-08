Mentaliteit van Ajax-speler zorgt voor ergernis tegen NAC: ‘Hij moet beter zijn best doen’

heeft in de eerste helft van Ajax tegen NAC Breda (0-0 halverwege) nog maar weinig indruk gemaakt. Onder anderen Henk Spaan en Kees Kwakman zijn kritisch op de zomeraanwinst van de Amsterdammers.

Traoré, vorige maand transfervrij overgekomen van Villarreal, vormt zondag samen met Brian Brobbey en Mika Godts de voorhoede van Ajax. De rechtsbuiten uit Burkina Faso maakte in de eerste 45 minuten echter weinig indruk. “Hij komt er niet aan”, reageert Kwakman in de rust bij ESPN.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Naast Pasveer krijgt nóg een Ajacied veel aandacht: Ajax komt met prachtige tweet

“Hij wordt kort gedekt door Boy Kemper”, vervolgt de analist over Traoré. “Je ziet af en toe dat hij wegdraait. Eén keer had hij een goede actie, toen hij binnendoor ging en de bal meegaf aan Mannsverk. Hij is een beetje besluiteloos ook. Hij zit er gewoon niet goed in. Hij en Godts zijn uiteindelijk wel degenen waar de creativiteit vandaan moet komen.”

Spaan komt met een harder verwijt aan het adres van Traoré. De journalist vindt dat de vleugelspits ‘beter zijn best moet doen’, schrijft hij op X.

Traoré moet beter zijn best doen. — Henk Spaan (@HenkSpaan9) August 18, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Grote aankoop stelt opnieuw teleur bij Ajax: één actie toont enorme vormdip

Een aankoop uit het Sven Mislintat-tijdperk kan nog steeds niet overtuigen bij Ajax.