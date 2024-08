Naast Pasveer krijgt nóg een Ajacied veel aandacht: Ajax komt met prachtige tweet

groeide donderdagavond in de return tussen Ajax en Panathinaikos in de derde voorronde van de Europa League uit tot grote held bij de Amsterdammers, maar op social media is er na afloop van een doldwaze avond in de Johan Cruijff ArenA ook uitgebreid aandacht voor . De Deense vleugelverdediger was in het afgelopen seizoen vaker wel dan niet de schlemiel bij Ajax, maar schoot zijn ploeg tegen Panathinaikos vanaf de stip naar de play-offs van de Europa League.

Ajax haalde Gaaei vorig jaar vanuit zijn thuisland Denemarken naar Amsterdam. De vleugelverdediger beleefde echter een beroerde start bij zijn nieuwe club. Gaaei had in De Klassieker tegen Feyenoord een basisplaats, maar na een verschrikkelijke openingsfase werd hij door toenmalig trainer Maurice Steijn halverwege de eerste helft al naar de kant gehaald. Een paar maanden later gebeurde dat opnieuw. Gaaei viel op bezoek bij AZ evenals zijn ploeggenoten door de mand, maar John van ’t Schip slachtofferde enkel de Deense rechtsback. Hij werd nog voor het rustsignaal gewisseld.

LEES OOK: Anton Gaaei onthult wat Jordan Henderson tegen hem zei na uiterst pijnlijke wissel

Zijn voortijdige wissel in Alkmaar ging hem niet in de koude kleren zitten. Gaaei had het mentaal zwaar en kreeg van Ajax een aantal dagen de tijd om alles op een rijtje te zetten. De Deen toonde vechtlust en gaf zich niet zomaar gewonnen. Hij toonde tevens beterschap, met onder meer een prachtig doelpunt in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. In de aanloop naar het nieuwe seizoen was de grote vraag of Gaaei bij Ajax zou blijven. De nieuwe trainer Francesco Farioli deed tijdens de voorbereiding ‘gewoon’ een beroep op hem en dat is in de eerste officiële wedstrijden niet anders. Een paar dagen na zijn basisplaats tegen sc Heerenveen verscheen hij tegen Panathinaikos in de tweede helft als invaller binnen de lijnen, niet wetende welke rol voor hem nog weggelegd zou zijn.

LEES OOK: Henderson legt uit waarom Gaaei de beslissende penalty nam bij Ajax

Ajax en Panathinaikos moesten vanaf elf meter beslissen wie naar de play-offs zou gaan. Ajax stond meerdere keren op matchpoint, maar Brian Brobbey (tweemaal) en Bertrand Traoré vergaten de strafschoppenreeks te beëindigen. Nadat Pasveer zijn vijfde strafschop had gekeerd was het aan Gaaei om voor de beslissing te zorgen. En dat deed hij, waardoor Ajax zich mag opmaken voor de play-offs van de Europa League. “Dit is natuurlijk wel een verhaal in het verhaal: juist Gaaei die Ajax verder brengt in dit mentale spel”, zo schrijft Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad op X. “En Gaaei… Ik gun het deze jongen. Knap”, is ook Ronald de Boer lovend over de Deen. Ajax-fans zijn eveneens onder de indruk. “Is er een mentaal sterkere speler bij Ajax dan Gaaei momenteel?”, zo klinkt het onder meer.

Wesley Sneijder ontkwam er ook niet aan. “Dat is toch lekker. Ik vond ook al dat hij het einde van het vorige seizoen al wat aan het terugkomen was. Voor zo'n jongen is dit fijn. Je hoeft het niet meer te benoemen allemaal, maar wat hij heeft meegemaakt en dan de winnende maken op zo'n avond, een knotsgekke avond. Dat is voor die jongen geweldig”, zo sprak de voormalig topvoetballer van onder meer Ajax, Real Madrid en Internazionale mooie woorden op Ziggo Sport.

Is er een mentaal sterkere speler bij Ajax dan Gaaei momenteel? Zo verguisd, afgevallen, maar toch zich terugvechten en dan bij de beslissende penal eigenlijk voor je beurt gaan en dus zeggen: ik maak hem wel.



Wat een koning 👑. — Peter Wolbers (@peterwolbers) August 15, 2024 En Gaaei… ik gun het deze jongen.

Knap..👏🏻👏🏻 — Ronald de Boer (@RdBoer1970) August 15, 2024 Dat is natuurlijk wel een verhaal in t verhaal: juist Gaaei die Ajax verder brengt in dit mentale spel.



Maar of Brobbey hier ooit nog overheen komt. Twee keer zomaar wat doen. Voor een spits… — Maarten Wijffels (@m_wijffelsAD) August 15, 2024 Anton Gaaei: helemaal afgemaakt en verguisd. Nu is hij de held. Mooi man. 🤘 — Tim van Duijn (@TimvanDuijn14) August 15, 2024 Wát een moment voor Anton Gaaei, die vorig seizoen zó vaak door diepe dalen ging. Nu is de Deen dé grote held van #Ajax. Een enorm volksfeest barst los: de Johan Cruijff Arena schudt. — Lentin Goodijk (@LentinGoodijk) August 15, 2024 So proud of you, Anton ♥️ pic.twitter.com/w0dgMCYEH4 — AFC Ajax (@AFCAjax) August 15, 2024

