Ajax stuurt aan op vertrek: ‘Hij móét eigenlijk weg’

moet eigenlijk vertrekken bij Ajax om het salarishuis op orde te krijgen, zo weet Christian Willaert van ESPN. De Amsterdammers moeten de totale salariskosten met 35 procent verminderen, wat zonder een vertrek van de Engelsman bijna niet mogelijk is.

“Mislintat heeft twee dingen goed gedaan”, begint Willaert zijn betoog in de podcast Tekengeld. “Vorig jaar heeft hij voor héél veel geld spelers verkocht, 160 miljoen, maar ook voor ruim 110 miljoen ingekocht. Hij had ook het salarishuis iets naar beneden gebracht. Toen kwam Henderson in januari, komt er vijf miljoen bij en is het salarishuis weer gestegen. Je hebt enorm gezakte inkomsten wegens een gebrek aan Champions League-gelden. Dat is voor Ajax een ramp, daarom moeten ze gewoon heel zwaar bezuinigen.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax gaat vanwege megasalaris Rulli akkoord met 50% van gewenste transfersom

In totaal moeten de Amsterdammers de uitgaven aan salarissen met 35 procent verminderen, zo liet technisch directeur Alex Kroes onlangs weten in een interview. “Ajax heeft een salarishuis van veertig miljoen, dus 35 procent betekent dat er dertien, veertien miljoen af moet. Als je de salarissen van Henderson, Bergwijn en Berghuis, de drie grootste verdieners bij Ajax, wegstreept en je laat in plaats daarvan jeugdspelers spelen, die één of twee ton verdienen, dan ben je er. Maar dat kan natuurlijk niet, want dan ga je de selectie te zeer verzwakken.”

LEES OOK: Daniele Rugani ‘gaat komen’: ‘Ajax is rond met Juventus over de komst van Italiaan’

Volgens Willaert staat Ajax hiermee voor een lastige situatie. “Henderson werd gevraagd of hij weg wil. Hij zegt: ‘Ik wil helemaal niet weg, zeker onder deze trainer wil ik blijven. Alleen, wat is goed voor de club? De club heeft hier ook nog wat over te zeggen.’ Dat zei hij ongevraagd, dus dat betekent dat de club ook met Henderson heeft gepraat. Er moet veertien miljoen af, dat kan bijna niet zonder dat Henderson weggaat. Henderson móét eigenlijk weg, maar die zal niet bij een club voetballen waar hij niet heen wil.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jordan Henderson woest op ploeggenoot: 'Hij ging echt tekeer'

Jordan Henderson uitte in de slotfase van de wedstrijd tussen FK Vojvodina en Ajax (1-3) zijn onvrede richting een ploeggenoot.