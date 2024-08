Ajax gaat vanwege megasalaris Rulli akkoord met 50% van gewenste transfersom

Ajax en Olympique Marseille hebben een mondeling akkoord bereikt over de transfersom van , zo melden bronnen rondom de Franse club aan De Telegraaf. Marseille maakt naar verluidt een bedrag van circa vier miljoen euro over naar de Amsterdamse club. Dat is de helft minder dan Alex Kroes in eerste instantie wilde ontvangen voor de 32-jarige goalie.

Ajax betaalde in 2023 een afkoopsom van acht miljoen euro aan Villarreal en wilde dit bedrag terugverdienen. Het werd echter al snel duidelijk dat Marseille niet bereid was om te voldoen aan dit bedrag. Rulli heeft bij Ajax een jaarsalaris van vier miljoen euro, met nog een contract tot medio 2026, waardoor hij zwaar op de begroting drukt. Daardoor is Kroes uiteindelijk akkoord gegaan met vijftig procent.

Zodra het papierwerk tussen beide clubs in orde is maakt Rulli de overstap naar de nummer acht van het afgelopen Ligue 1-seizoen. De verwachting is dat de ervaren Argentijn een meerjarig contract gaat tekenen.

Ajax en Rulli kunnen achteraf terugkijken op een teleurstellend huwelijk. De sluitpost begon zijn dienst in Amsterdam als eerste keeper, maar werd, mede dankzij een blessure, voorbijgestreefd door Diant Ramaj. Aankomend seizoen is de veertigjarige Remko Pasveer de eerste keus onder de lat, waardoor Rulli nóg minder uitzicht heeft op speeltijd. Uiteindelijk kwam de Argentijn 32 duels in actie voor Ajax.

