Olympique Marseille voert transfergesprekken met Ajax: eerste bod van tafel geveegd

Olympique Marseille heeft de gesprekken met Ajax geopend over Geronimo Rulli, zo meldt Fabrizio Romano op X. De Franse club wil zich versterken met de Argentijnse goalie, die in Amsterdam weinig uitzicht heeft op speeltijd.

De transferspecialist weet dat Marseille al gesprekken heeft gevoerd met Ajax over een deal met Rulli. De 32-jarige Argentijn, die in de winterse transferperiode van seizoen 2022/23 naar Amsterdam verkaste, hoeft zich niet te heugen op speelminuten in de Johan Cruijff ArenA. Francesco Farioli heeft namelijk besloten om met Remko Pasveer te starten als eerste doelman.

Mogelijk heeft Rulli in Frankrijk meer kans op speeltijd. Marseille beschikt overigens wel over vier doelmannen. Afgelopen seizoen was Pau López de eerste keeper bij de club, terwijl Rubén Blanco en Simon Ngapandouethnbu ook nog in de selectie zitten.

De Telegraaf weet dat Ajax 'in principe de afkoopsom van Rulli terug wil verdienen'. De doelman kwam in 2023 voor acht miljoen euro over van Villarreal. Het eerste Franse bod lag ver van deze vraagprijs af.

Rulli was onlangs actief op de Olympische Spelen met Argentinië. De keeper verdedigde het doel voor zijn land, maar werd in de kwartfinale uitgeschakeld door Frankrijk. Die wedstrijd liep uiteindelijk uit op een massale vechtpartij.

