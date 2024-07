Ajax mist naast Brobbey en Bergwijn nog 3 opvallende spelers in selectie voor trainingskamp

Ajax gaat met een 31-koppige selectie op trainingskamp. De Amsterdammers kunnen nog niet beschikken over , en Geronimo Rulli, maar zien andere EK-gangers, zoals Josip Sutalo, Ahmetcan Kaplan en Borna Sosa terugkeren. Opvallend is dat drie spelers, die vorig jaar nog mondjesmaat minuten maakten, ontbreken.

Ajax belegt deze week een trainingskamp op de Wageningse Berg. De Amsterdammers spelen twee oefenduels: tegen Al-Wasl (Verenigde Arabische Emiraten) en Olympiakos Piraeus (Griekenland). Bergwijn en Brobbey, die op het EK actief waren met Oranje, zijn nog niet van de partij. Dat geldt ook voor Rulli, die deel uit maakte van de Copa America-selectie van Argentinië.

De opvallendste afwezigen in de lijst zijn Tristan Gooijer en Jay Gorter. De negentienjarige Gooijer speelde afgelopen seizoen nog elf wedstrijden in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Gorter is eveneens niet van de partij. De doelman was vorig seizoen tijdelijk de vervanger van Rulli, maar raakte vervolgens geblesseerd. Mogelijk ontbreekt dit duo ook nu wegens een blessure. Een blessure is bij Amouricico van Axel Dongen wel het geval.

Ook Jorthy Mokio ontbreekt nog in de trainingskampselectie van Ajax. Dit is opvallend, omdat de Amsterdammers de achttienjarige Belg al in juni presenteerden. Voetbal International weet dat het papierwerk nog niet in orde is, waardoor Mokio nog geen minuten mag maken voor Ajax.

