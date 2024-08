Frankrijk neemt wraak op Argentinië in zéér beladen duel dat eindigt met massale vechtpartij, Rulli zorgt voor grote irritatie

Frankrijk heeft ten koste van Argentinië de halve finale van het voetbaltoernooi van de Olympische Spelen bereikt. Een beladen kwartfinale werd met 1-0 gewonnen door een doelpunt van Jean-Philippe Mateta in de eerste helft. In de halve finale wacht een ontmoeting met Egypte of Paraguay.

Door ht resultaat keert Rulli weer terug bij Ajax. Wanneer de doelman precies aansluit, zal nog moeten blijken. Rulli was in de eerste helft nog betrokken bij een opvallend moment. Hij zorgde voor grote ergernis bij Mateta, toen hij de aanvaller van Frankrijk omhelsde.

In de eerste helft was veel irritatie bij beide ploegen en die kwam tot uiting tijdens een discussie in het strafschopgebied. Rulli wilde de gemoederen wellicht bedaren, maar zijn gebaar kon niet op waardering rekenen bij Mateta, die eerder in de wedstrijd overigens de 1-0 had gemaakt voor Frankrijk.

Vooraf was al duidelijk dat het een beladen wedstrijd was. Dat had alles te maken met het lied dat Argentijnse spelers zongen over de Franse nationale ploeg, na het winnen van de Copa América. De twee landen troffen elkaar ook op de WK's van 2018 en 2022 en gelden daardoor al langer als rivalen.

Toen de opstellingen van beide landen vrijdagavond werden getoond op de grote schermen, klonk gefluit vanaf de tribunes. Ook tijdens het Argentijnse volkslied werd gefloten. Rulli sprak in de aanloop naar het duel al over de gespannen situatie. "De afkeer is voelbaar. Dat komt door het WK en alles wat daarna is gebeurd. Maar het wordt een mooie wedstrijd."

Mateta zei voorafgaand aan de wedstrijd dat 'alle Fransen' geraakt zijn door het lied dat Argentijnen zongen in de spelersbus. "We zullen zien wat er gaat gebeuren in de kwartfinale", blikte hij vooruit. Na afloop van de wedstrijd ontstond op het veld een massale ruzie.

-mateta: los argentinos son todos racistas



-rulli: mentira amigo vení dame un abrazo y te demuestro lo contrario



-mateta: salí de acá sudaca los argentinos son todos racistas pic.twitter.com/j5aqGOj0O8 — Hugo Castro (@HugoGyej2398) August 2, 2024