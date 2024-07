Argentijnse selectie zingt racistisch liedje over Frankrijk: ‘Ze komen allemaal uit Angola!’

Enzo Fernández en een aantal andere spelers van het Argentijnse nationale elftal hebben zich van hun allerslechtste kant laten zien. De selectie vierde, na de Copa América-winst, een feestje in de bus. Tijdens een livestream van Fernandez op Instagram is een racistisch liedje over het Franse nationale team hoorbaar.

Tijdens het WK in 2022 zorgden de Argentijnse voetbalsupporters voor opschudding met een liedje met de tekst: “Ze spelen voor Frankrijk, maar ze komen allemaal uit Angola. Zo mooi, zie hoe ze vluchten. Ze neuken travestieten zoals Mbappé! Hun moeder is Nigeriaans, hun vader komt uit Kameroen.” In de livestream van Enzo Fernández is hetzelfde liedje ook hoorbaar, zo gaat rond op sociale media.

Op de achtergrond is zelfs te horen dat een speler of staflid roept dat Fernández zijn livestream moet beëindigen (‘Cortá el vivo’, naar het Nederlands vertaald: 'Snel, zet de livestream uit!'). Fernández en de betreffende spelers negeren de waarschuwing en gaan doodleuk door.

Argentinië won voor de zestiende keer in de historie de Copa América. In de finale tegen Colombia was een doelpunt van toernooitopscorer Lautaro Martínez doorslaggevend: 1-0. Daardoor is Argentinië nu alleen recordhouder qua aantal Copa América-eindzeges (Uruguay heeft er vijftien). Een grote smet op de zege was het uitvallen van Lionel Messi en ongeregeldheden in en rondom het stadion.