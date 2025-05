Janssen gelooft zijn ogen niet en fileert twee namen bij PSG - Arsenal

Theo Janssen begrijpt niet dat videoscheidsrechter Bastian Dankert Felix Zwayer naar het scherm heeft geroepen voor de penalty voor Paris Saint-Germain tegen Arsenal. De oud-middenvelder noemt het een ‘belachelijke’ penalty. Hoe deze vervolgens nam, komt hem ook op de nodige kritiek te staan.

Na 67 minuten spelen werd Zwayer ogenschijnlijk vanuit het niets naar de kant geroepen, om naar een handsbal te kijken. De weggedraaide Myles Lewis-Skelly kreeg de bal tegen de hand aangeschoten, waarna de arbiter besloot deze op de stip te leggen. “Een belachelijke penalty”, noemt Janssen het in de nabeschouwing bij Ziggo Sport. “Hij draait weg en zijn arm beweegt een beetje mee. Niemand appelleert, helemaal niemand.” Giovanni van Bronckhorst geeft aan dat hij dacht dat het aan de andere kant van het veld was, wat Janssen beaamt.

Toen de penalty eenmaal was gegeven, ging Vitinha achter de bal staan om het cadeautje uit te pakken. De Portugees maakte echter gebruik van een vreemd aanloopje, waarna hij de bal niet langs David Raya kreeg. Dat zorgt voor grote verbazing bij Janssen en Hélène Hendriks. “Hij heeft een stok vast. Dat ziet niemand, maar hij heeft eigenlijk een stok vast. Moet je maar eens goed opletten”, zegt de oud-voetballer. Als er vervolgens een herhaling komt, is te zien dat de rechterarm van Vitinha in een wat vreemde houding hangt. “Hij houdt zich echt vast, anders valt hij om.”

De houding van Vitinha doet Hendriks aan iets anders denken. “Ik dacht eerder aan poep in zijn broek”, stelt de presentatrice. “Dit is echt een bizarre penalty”, zegt Janssen, die een vergelijking maakt met zijn eigen jeugd. “Vroeger kwam ik zo binnen. Als mijn ouders mij zagen, liep ik zo, heel voorzichtig op de teentjes. Dit roep je wel over jezelf af. Als je zo aanloopt, gun ik het je dat je mist.”

'Penalty Vitinha wordt een meme'

Nadat de reclame in de uitzending is geweest, kunnen Hendriks en Janssen het onderwerp nog niet laten rusten. "Ik blijf erom lachen", stelt de presentatrice. "Hij heeft echt een stok vast. Mensen zien het niet goed", herhaalt Janssen zijn standpunt. "Dit wordt een meme. Hier moet je een muziekje onder zetten", aldus Hendriks. Daar is de oud-middenvelder het volledig mee eens. "Ja, absoluut. Je had toen die Italiaanse spits, die miste op een belangrijk moment", doelt Janssen op Simone Zaza, die op het EK 2016 een penalty miste na een gekke aanloop. "Daar is natuurlijk ook wat van gemaakt. Hier gaat ook wel iets van komen. Honderd procent. Die is er misschien al wel."

