Hélène Hendriks zorgt voor bizar moment in voorbeschouwing PSG - Arsenal

Hélène Hendriks is woensdagavond niet meer bijgekomen om haar eigen grap in de voorbeschouwing van Ziggo Sport op Paris Saint-Germain – Arsenal. De presentatrice vroeg Ronald de Boer en Bas van Veenendaal of ze ‘lekker geluncht’ hadden, waarna ze in lachen uitbarstte. Het bizarre moment zorgt voor verbazing bij de analisten in Parijs en in de studio.

Voorafgaand aan de return van de halve finale van de Champions League tussen PSG en Arsenal zijn Van Veenendaal en De Boer aanwezig in het Parc des Princes, waar ze een deel van de voorbeschouwing voor hun rekening nemen. Nadat ze weer terugschakelen naar Hendriks in de studio in Hilversum, geeft de presentatrice aan nog ‘een vraagje’ te hebben. “Hebben jullie een goede lunch gehad vanmiddag?”, vraagt ze terwijl ze hard begint te lachen.

Van Veenendaal begint direct vragend te kijken en richt zich met dezelfde vraag tot De Boer, die niet doorheeft dat hij nog in beeld is. “We hebben zeker lekker geluncht”, zegt de oud-Ajacied volmondig wanneer hij de microfoon weer voor zijn gezicht krijgt. “Hier in Parijs kun je daar wel op aan hoor.” Het tweetal vraagt zich vervolgens af waarom Hendriks de vraag stelde. “Hebben we weer foto’s of zit er nog wat?”, vraagt Van Veenendaal terwijl hij zijn hand om zijn mond wrijft. “Waar gaat dit over?”

Hendriks neemt direct alle zorgen weg. “Nee hoor, zomaar interesse”, antwoordt de presentatrice. “Maar laat maar zitten”, besluit ze het gesprek, waarna ze zich weer tot Theo Janssen en Giovanni van Bronckhorst richt. De analisten zijn een beetje uit het veld geslagen door het bizarre moment dat daaraan vooraf ging, maar weten uiteindelijk de draad wel weer op te pakken.

