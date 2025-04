Is Jack van Gelder de AliExpress-Johan Derksen? Hélène Hendriks reageert

Hélene Hendriks gaat bij Vandaag Inside in op de kritiek op Jack van Gelder. Haar compagnon bij het programma De Oranjezondag kreeg het verwijt een ‘AliExpress-versie van Johan Derksen’ te zijn.

Hendriks wordt vrijdag tijdens de uitzending van Vandaag Inside geconfronteerd op de kritiek, wanneer Wilfred Genee een kijkersvraag voorleest aan Hendriks: “Hallo Hélène, vind jij Jack van Gelder de AliExpress-versie van Johan Derksen?” Uit de studio klinkt gelach. “Nee, de Temu-versie”, grapt Hendriks, die zich afvraagt waarom ze dat zou moeten vinden.

Genee stelt dat ‘dat steeds wordt gezegd’. Hendriks lacht en trekt de legitimiteit van Genees bronnen in twijfel: “Dat staat op MediaCourant.” Genee geeft toe: “Onder andere, maar Tina (Nijkamp, kijkcijferexpert, red.) had het ook al een keer geroepen.”

"Nou kijk", gaat Hendriks verder. "Weet je wat natuurlijk wel zo is. Je hebt mannen van die leeftijd…” Hendriks wijst naar Derksen. Genee valt de presentatrice in de rede en herhaalt: “Mannen van die leeftijd. Dit wordt leuk.” “Nou, dat zijn verstandige mannen”, haakt Derksen zelf in. Na wat gesteggel komt Hendriks toch toe aan het geven van een antwoord: “Mannen van die leeftijd hebben heel vaak dezelfde meningen en gedachten en daarom heeft Jack dezelfde gedachten of meningen als Johan. Maar dat maakt hem nog geen AliExpress-versie.”

Derksen neemt het op voor Van Gelder: “Er is wat kritiek op Jack, maar haal hem maar eens weg van die tafel. Dan blijft er weinig van over, want hij is de dwarsligger. Die heb je nodig.” Hendriks is het eens: “En kijk, hij was een beetje aan het brommen de laatste tijd, maar dat is helemaal niet erg.”

VIDEO - Is Jack van Gelder de AliExpress-variant van Johan Derksen?

