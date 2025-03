Hélène Hendriks vertelt heel eerlijk wat ze van Jordan Henderson vindt: 'Ik moet wel zeggen...'

Hélène Hendriks zegt in Vandaag Inside geen hoge pet (meer) op te hebben van de leiderschapskwaliteiten van Ajax-aanvoerder . De 34-jarige Engelsman maakte vorige week na lange tijd zijn rentree in de nationale ploeg, maar heeft eerder dit seizoen twee misstappen begaan waarmee hij zijn geloofwaardigheid bij Hendriks flink heeft aangetast.

Presentator Wilfred Genee opent de discussie met de vraag of Henderson zondag een beslissende rol zal gaan spelen in de Eredivisie-topper tussen PSV en Ajax in Eindhoven. "Nee, natuurlijk niet", reageert René van der Gijp gelijk. Genee brengt vervolgens Hendersons rentree in de nationale ploeg ter sprake, waarop Johan Derksen spottend zegt: "Engeland won meteen dankzij Henderson, fantástisch speelde hij."

Henderson kreeg in de WK-kwalificatieduels met Albanië (2-0 winst) en Letland (3-0 winst) telkens in de slotfase een korte invalbeurt van debuterend Engels bondscoach Thomas Tuchel. In beide gevallen was de eindstand al bereikt op het moment dat de Ajax-middenvelder zijn opwachting mocht maken. Volgens Derksen is er 'geen enkele reden' voor zijn uitverkiezing en zijn speelminuten, maar Hendriks weet wel waarom de Duitser Henderson weer bij zijn selectie heeft gehaald: "De reden was zijn fantastische leiderschap."

"Ik was ook heel goed in de kleedkamer", spot Derksen nogmaals. Ook Hendriks is niet erg overtuigd meer: "Ik moet wel heel eerlijk zeggen, na dat hele gebeuren toen hij de aanvoerdersband afgaf. En toen hij die gele kaart kreeg in de Europa League, toen dacht ik: Ja, nu doe je voor mij een klein beetje af als leider." Henderson stond vlak voor het sluiten van de winterse transferperiode de aanvoerdersband af aan Remko Pasveer voor het duel met Galatasaray, te midden van geruchten over een op handen zijnde transfer naar AS Monaco. Later kreeg hij in de absolute slotfase van het achtstefinaleduel met Eintracht Frankfurt een onnodige gele kaart vanwege een felle reactie richting de arbitrage. Dat was zijn derde van het seizoen, waardoor hij geschorst was voor de return in Duitsland - waar Ajax kansloos met 4-1 verloor. Van der Gijp sluit zich aan bij de woorden van Hendriks ('Tuurlijk, man'), Derksen stelt zelfs: "Hij heeft maar één belang, dat is zijn eigen belang."

