Matheus baart opzien bij Ajax: 'Hij is de overtreffende trap, bizar'

Doelman meldt zich dagelijks uren eerder dan de rest van zijn ploeggenoten bij Ajax, zo blijkt uit de podcast van AjaxTV. De Braziliaanse winteraanwinst staat komende zondag voor zijn belangrijkste wedstrijd in Amsterdamse dienst: de Eredivisietopper tegen PSV.

Ajax nam Matheus in de winterstop op huurbasis over van SC Braga. De 32-jarige Braziliaan kreeg door de liesblessure van eerste keeper Remko Pasveer sneller dan verwacht de kans om zich te tonen. In zijn eerste drie Eredivisieduels hield Matheus telkens zijn doel schoon, maar voor de interlandbreak moest hij tweemaal vissen tegen AZ (2-2). Ook in de returnwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt in de Europa League bleek het niet mogelijk om de nul te houden: Matheus incasseerde vier tegentreffers in het duel waarin Ajax werd uitgeschakeld (4-1).

In de podcast schuiven Pasveer en Davy Klaassen aan bij presentator Siem de Jong en voormalig Ajax-speler Urby Emanuelson, thans assistent-trainer bij Jong Ajax. Pasveer wordt gevraagd naar zijn persoonlijke band met Matheus en antwoordt: "Op zich prima. Ik spreek hem op zich niet heel veel, ik ben met mijn ding bezig en hij met zijn ding. Hij spreekt ook nog niet zo goed Engels, dat is ook nog wel even een dingetje. Maar op zich prima. Nu komen de wedstrijden waarin hij er moet staan, dus ik ben benieuwd", aldus Pasveer.

Emanuelson haakt in: "Hij is wel altijd vroeg op de club, hè?" De Jong stipt aan dat dat ook voor Pasveer geldt, maar Emanuelson legt uit dat het met Matheus nog een stapje extremer is: "Soms trainen jullie in de middag en wij in de ochtend. Dan komen we aan en dan zie je hem al. Gisteren ook, terwijl jullie vrij waren. Dan zit hij 's ochtends vroeg al in de gym." Klaassen beaamt: "Hij is de overtreffende trap. Als ik binnenkom, is hij al aan het douchen van zijn eerste training. Bizar."

