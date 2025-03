Kieft ziet teken aan de wand voor 'veel te fysieke' Brobbey

Wim Kieft komt in zijn column in De Telegraaf met een duidelijk advies voor . De spits van Ajax speelt in de ogen van zijn verre voorganger 'veel te fysiek'. Dat afgelopen interlandperiode de voorkeur kreeg in het Nederlands elftal, zou Brobbey volgens Kieft 'aan het denken moeten zetten'.

Brobbey (23) maakt al met al een moeizaam seizoen door. De spits kwam dit seizoen in 38 officiële wedstrijden voor Ajax - waarvan hij slechts drie (!) keer de volle negentig minuten mocht blijven staan van trainer Francesco Farioli - maar zeven keer tot scoren. Dat is ongetwijfeld een reden geweest voor bondscoach Ronald Koeman om in het tweeluik met Spanje in de kwartfinale van de Nations League tóch weer voor oudgediende Memphis te kiezen.

"Waar is de spits gebleven die zijn snelheid optimaal benutte?", vraagt Kieft zich in zijn column af. "Brobbey is echt veranderd als speler en niet gelijk ten positieve", stelt de oud-international. "Weliswaar scoort hij weer regelmatig; het is allemaal veel te fysiek. Hij moet het niet zoeken in het voortdurende contact met zijn tegenstander", adviseert Kieft.

"Afgelopen week had Brobbey het naar zijn zin gehad bij het Nederlands elftal", vervolgt Kieft. "Hij moet zichzelf eens afvragen waarom bondscoach Ronald Koeman weer bij Memphis Depay is uitgekomen. Dat is niet voor niets en moet iemand als Brobbey aan het denken zetten." Komende zondag krijgt Brobbey de kans om zich te tonen als Ajax de cruciale kraker tegen PSV speelt. Ook omdat concurrent Wout Weghorst nog niet hersteld is van zijn gebroken teen, lijkt de spits zich op te mogen maken voor een basisplaats in het Philips Stadion, waar Ajax met elk ander resultaat dan een nederlaag een grote stap naar het behalen van de landstitel zou zetten.

