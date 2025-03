Francesco Farioli wekt irritatie tijdens persconferentie: ‘Ik ben er helemaal klaar mee man!’

Valentijn Driessen heeft zich geërgerd aan de uitspraken van Francesco Farioli tijdens zijn persconferentie naar aanleiding van de topper tussen PSV en Ajax van komende zondag. De Italiaan liet tegenover de aanwezige pers weten dat hij geen druk voelt richting het duel in Eindhoven en gaf tevens aan dat hij ook met een tweede plaats ‘absoluut’ tevreden zou zijn. Mike Verweij vindt het een ‘opmerkelijke’ uitspraak van Farioli, maar is wel een stuk milder dan zijn collega Driessen.

Er is de afgelopen week geen dag voorbijgegaan zonder dat de topper tussen PSV en Ajax onderwerp van gesprek was. Het Nederlands elftal kwam afgelopen zondag weliswaar nog in actie tegen Spanje, maar na het laatste fluitsignaal ging de focus vrijwel meteen op de kraker in Eindhoven. Ajax reist met een voorsprong van zes punten op PSV af naar het Philips Stadion, waar het dus een grote stap richting het kampioenschap zou kunnen zetten. Maar Farioli wilde, zoals zo vaak dit seizoen, niets weten van een eventuele titel en stelde dat de uitkomst van het duel in Eindhoven ook zeker niet ‘cruciaal’ is voor het verloop van de titelstrijd. “Het maakt niet uit wat de warriors (zoals Farioli zijn spelers vaak noemt, red.) doen, want of ze nou gelijkspelen, verliezen of winnen: het is niet beslissend voor de titelrace”, herhaalt Verweij in de podcast Kick-off de woorden van Farioli.

Bij winst vergroot Ajax de voorsprong op PSV tot negen punten. Na zondag zijn er nog negen speelronden te gaan. De landstitel lijkt Ajax in dat geval haast niet meer te kunnen ontgaan, maar Farioli denkt daar dus anders over. Volgens Verweij was dat zeker niet het ‘opmerkelijkste’ aan de persconferentie van de Italiaan. “Het meest opmerkelijke antwoord kwam op de vraag - omdat hij weer niet over het kampioenschap wilde praten maar zoals altijd van wedstrijd naar wedstrijd leeft - of hij aan het eind van het seizoen blij zou zijn met de tweede plaats. Daarop antwoordde hij ‘absoluut’. En dat is toch wel heel opmerkelijk als je acht wedstrijden voor het eind zes punten voor staat. Maar dat geeft wel aan waar Ajax vandaan komt”, zo doelt Verweij op het dramatische afgelopen seizoen, waarin Ajax vijfde eindigde in de competitie op grote afstand van PSV en Feyenoord.

Bij wie ligt de druk: PSV of Ajax?

Driessen denkt echter dat Farioli precies hetzelfde zou hebben gezegd als hem was gevraagd of hij tevreden zou zijn met de derde plaats. “Nou…”, trekt Verweij de uitspraak van zijn collega in twijfel. “Dat was inderdaad dé doelstelling, derde worden, en dat gaan ze éérst proberen veilig te stellen. Dat gaat wel lukken met de voorsprong die ze hebben op FC Utrecht (vijftien punten). Daarna zou hij blij zijn met de tweede plaats, maar dat doet hij natuurlijk allemaal om de druk weg te nemen. Op een gegeven moment kwam er ook een Farioliaans antwoord op de vraag van: de druk ligt bij PSV, ben je daar blij mee? Maar dat de druk bij PSV ligt, dat wilde hij ook niet zeggen. Maar de druk ligt níét bij Ajax”, zo hoorde Verweij op de persconferentie.

Driessen is er niet van onder de indruk. Hij maakt een snurkgeluid als Verweij de uitspraken van Farioli bespreekt. “Ik ben er helemaal klaar mee, man. Je prikt er toch allemaal zo doorheen… Het is zó opzichtig, zó voor de buitenwacht. Hij wil gewoon eerste worden en daar doet hij gewoon alles voor. PSV speelt met het mes op de keel. Als PSV verliest is het kampioenschap beslist. Spelen ze gelijk, dan is het waarschijnlijk ook beslist, ligt een beetje aan het programma dat ze beide hebben. Dat van PSV is zwaarder, want die moeten nog naar Feyenoord en Twente. En als Ajax verliest, dan gaat de boel open en moet je kijken hoe Ajax met een nederlaag omgaat”, zo stelt Driessen, die Ajax begin december op bezoek bij AZ voor het laatst zag verliezen in de Eredivisie. “Het wordt alleen leuk als Ajax zou verliezen en anders is het gewoon gedaan.”

Volgens Francesco Farioli ligt de druk niet bij Ajax. Sterker nog:



"Of ik tevreden zou zijn met een tweede plaats? Zeker."#psvaja — ESPN NL (@ESPNnl) March 28, 2025

