Ajax-fans krijgen kort voor duel met Galatasaray duidelijk teken omtrent toekomst Henderson

is donderdagavond verrassend aanvoerder bij Ajax in de thuiswedstrijd tegen Galatasaray. Normaal gesproken draagt de band. Het feit dat de Engelsman in de basis staat, maar geen aanvoerder is, zorgt voor vraagtekens bij veel fans van Ajax. Ze vrezen dat dit alles te maken heeft met een mogelijke transfer.

Donderdagmiddag kwam plots naar buiten dat Henderson voor een vertrek staat bij Ajax. Hoewel de Amsterdammers niet van plan zijn mee te werken aan een winterse transfer van de aanvoerder naar AS Monaco, zou de Engelsman alles op alles zetten de overstap te forceren. Momenteel zou hij zelfs in gesprek zijn om zijn contract dat loopt tot medio 2026 te laten ontbinden.

Ondanks de transferperikelen mocht Henderson donderdagavond tegen Galatasaray ‘gewoon’ in de basis starten. Toch heeft Francesco Farioli wel ingegrepen omtrent de routinier. Waar de Engelsman normaal gesproken aanvoerder is bij Ajax, is dat tegen de Turken Pasveer. Dat dit een grote verrassing is, mag duidelijk zijn. Voorafgaand aan de wedstrijd werd Henderson door de stadionspeaker in de Johan Cruijff ArenA namelijk gewoon aangekondigd als ‘captain’.

Op social media zien de supporters van Ajax de bui rondom Henderson al hangen. “Pasveer captain is denk geen goed teken wat betreft Henderson”, schrijft een fan op X. “Signaal naar Henderson vanwege het transfergedoe?”, vraagt een ander zich af. Het aanvoerderschap van Pasveer wordt ook ‘verdacht’ genoemd, terwijl een enkeling alvast afscheid neemt van Henderson.

Verwacht jij dat Henderson bij Ajax blijft? Laden... 20.7% Ja, hier moet je niet te veel in zien 79.3% Nee, dit is een duidelijk signaal 111 stemmen

