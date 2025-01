‘Henderson zet zinnen op vertrek en onderhandelt met Ajax over contractontbinding’

is momenteel in gesprek met Ajax over een ontbinding van zijn contract, zo schrijft The Telegraph. De aanvoerder van de Amsterdammers werd donderdagmiddag ineens in verband gebracht met AS Monaco en zou maar wat graag de overstap naar het prinsdom willen maken. Henderson ligt nog tot medio 2026 vast in de Johan Cruijff ArenA.

Dinsdagmiddag bracht Fabrizio Romano naar buiten dat Henderson dicht bij een overstap naar AS Monaco is. Volgens Mike Verweij van De Telegraaf is hier niets van waar. Ajax zou namelijk helemaal niet mee willen werken aan een vertrek van de 34-jarige middenvelder. Daardoor leek de Engelsman een tussentijdse transfer te kunnen vergeten.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Update: Ajax gaat grootverdiener Chuba Akpom uitzwaaien, stap naar één club uitgesloten

Volgens The Telegraph heeft Henderson echter zijn zinnen gezet op een transfer naar Ligue 1. Alleen is Monaco, gezien zijn leeftijd, niet van plan een transfersom neer te leggen voor de aanvoerder van Ajax. Daarom zou de routinier momenteel in gesprek zijn met de Amsterdammers in een poging zijn contract tot medio 2026 te laten ontbinden.

LEES OOK: Veelgenoemde oudspeler van Ajax reageert op geruchten over een terugkeer in Amsterdam

Of Henderson hierin gaat slagen, is nog maar de vraag. Ajax zou de Engelsman namelijk niet halverwege het seizoen van de hand willen doen. Volgens de Engelse krant gaat Monaco doorschakelen als Henderson en Ajax er niet uitkomen over het ontbinden van het contract.

Moet Ajax meewerken aan de contractontbinding van Jordan Henderson? Laden... 37.6% Ja, laat hem gaan 42.6% Nee, houd hem bij de club 19.9% Twijfel, hangt van de voorwaarden af 820 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jorrel Hato geeft Ajax-fans hoogstpersoonlijk duidelijkheid over toekomst

Jorrel Hato wordt gelinkt aan Liverpool en Real Madrid. De verdediger van Ajax spreekt zich duidelijk uit over een mogelijk vertrek uit Amsterdam.