Veelgenoemde oudspeler van Ajax reageert op geruchten over een terugkeer in Amsterdam

heeft donderdag gereageerd op de geruchten over een terugkeer bij Ajax. De rechtsback is al jaren een belangrijke kracht voor Brighton & Hove Albion, maar wordt ook een dagje ouder. Alex Kroes zou Veltman hoog op zijn lijstje hebben staan.

Veltman is momenteel 33 jaar, maar speelde dit seizoen in alle Premier League-duels voor Brighton waar hij beschikbaar voor was, op één na. Dat onderstreept nog maar eens zijn waarde voor de middenmoter in de Engelse topcompetitie. Ajax zou de routinier graag terug willen halen naar Amsterdam; zo belde Kroes afgelopen zomer met Veltman. Van een terugkeer is het echter nog niet gekomen.

Veltman voelt zich goed aan de zuidkust van Engeland en zou nog niet teveel denken aan een transfer naar Ajax. "Het is zeker een optie om mijn carrière hier af te sluiten", begint hij in gesprek met VoetbalPrimeur. "Dit is mijn tweede huis." Zijn 'eerste huis' staat echter wel in Amsterdam.

Ondanks de geruchten over een terugkeer bij Ajax en de onrust bij Francesco Farioli rond de rechtsbackpositie na het vertrek van Devyne Rensch, is er de afgelopen weken geen contact geweest tussen Kroes en Veltman. "Maar ik weet hoe het werkt. De financiële middelen moeten er zijn, net zoals dat er een plekje vrij moet zijn. Als Ajax het echt wil: ze mogen me bellen, ze hebben mijn nummer." Deze winter verandert Veltman echter niet van club, zo geeft hij aan.

Het contract van de rechtsback loopt komende zomer af, waardoor Kroes mogelijk nog een paar maanden wacht om echt door te pakken. In het contract zit echter wel een optie om langer bij Brighton door te gaan. Veltman snapt de geruchten rondom een terugkeer bij Ajax wel. "De link is al snel gelegd. Ik snap dat mijn naam, of die van Kenny Tete genoemd wordt." Hij sluit af met: "Het is moeilijk te zeggen of ik ooit terugkeer bij Ajax. De komende maanden gaan duidelijkheid geven."

