Kroes belde met routinier over terugkeer bij Ajax: ‘Terugkomen altijd een optie’

Alex Kroes heeft deze zomer contact gehad met de zaakwaarnemer van over een terugkeer bij Ajax, zo onthult de verdediger in gesprek met Viaplay. De pogingen van de Amsterdammers hebben echter niks uitgehaald, waardoor de rechtsback ook komend seizoen bij Brighton & Hove Albion blijft.

“Er is zeker contact geweest”, geeft Veltman desgevraagd aan voor de camera’s van Viaplay. Toch is een terugkeer naar Ajax deze zomer niet aan de orde geweest, zo stelt de verdediger. “Ik heb er zeventien, achttien jaar gespeeld, dus er is altijd contact. Dat is mooi, maar tot op heden zit ik hier (bij Brighton, red.) gewoon op mijn plek.”

Wanneer Veltman de vraag krijgt met wie van Ajax hij contact heeft gehad, geeft hij eerlijk toe dat zijn zaakwaarnemer heeft gebeld met Alex Kroes. “Kijken wat de mogelijkheden waren”, legt hij uit. “Voor zover ik weet is het daar ook een beetje bij gebleven. Eind volgende zomer kijken we weer wat er mogelijk is”, blikt de rechtspoot vooruit. “Terugkomen is altijd een optie, alleen de vraag is wanneer en hoe.”

Ontwikkelingen bij Ajax bekoren Veltman

Hoe Ajax er nu voorstaat ten opzichte van afgelopen seizoen, doet Veltman goed. “Er zijn wel nog veel ontwikkelingen bezig en ze zijn nog aan het bijkomen van de afgelopen twee jaar”, licht de verdediger toe. De Amsterdammers kunnen zich donderdagavond plaatsen voor de competitiefase van de Europa League, wanneer ze in eigen huis een 4-1 voorsprong verdedigen tegen Jagiellonia Bialystok. “We kunnen er wel vanuit gaan dat ze de Europa League halen. Europese wedstrijden horen gewoon bij Ajax, dus in die zin heel positief hoe het nu gaat.”

🎙️ Joël Veltman: "Er is afgelopen zomer zeker contact geweest tussen Ajax en mijn zaakwaarnemer." #ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague pic.twitter.com/tJwpcra9PB — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) August 29, 2024

