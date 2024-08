Wild gerucht in Servië: 'Ajax en Feyenoord strijden om 60-voudig international van Zuid-Korea'

Ajax én Feyenoord zijn in de markt voor de 27-jarige , zo weten Servische media donderdag te melden. De Zuid-Koreaan staat onder contract bij Rode Ster Belgrado, dat inmiddels van beide Nederlandse topclubs een bod zou hebben ontvangen.

Hwang is een centrale middenvelder die zowel 'op zes' als 'op acht' uit de voeten zou kunnen. De zestigvoudig international van Zuid-Korea staat sinds afgelopen zomer onder contract bij Rode Ster, dat de middenvelder destijds voor 5,5 miljoen euro overnam van Olympiakos Pireaus - waarmee hij direct de duurste aankoop in de clubgeschiedenis werd. Zijn contract loopt in de zomer van 2025 af, maar volgens Mozart Sport hebben Ajax en Feyenoord inmiddels een bod bij de Servische topclub uitgebracht om Hwan naar Nederland te halen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Nottingham Forest legt zich neer bij afwijzingen Giménez en Brobbey en meldt zich in Duitsland’

De middenvelder verliet zijn vaderland voor het eerst in 2019, om aan de slag te gaan bij Vancouver Whitecaps in de Amerikaanse MLS. Een jaar later werd hij doorverkocht aan het Russische Rubin Kazan, dat hem na een verhuur aan FC Seoul in 2022 transfervrij naar Olympiakos zag vertrekken. Namens Rode Ster kwam Hwang vorig seizoen tot 35 wedstrijden in alle competities, waarin hij zes keer tot scoren kwam en zeven assists afleverde. De Zuid-Koreaan tekende in de afsluitende wedstrijd in de poulefase van de Champions League, tegen toenmalig titelhouder Manchester City, zelfs voor een goal én een assist. Dat was niet voldoende voor een verrassende zege voor de reeds uitgeschakelde Serviërs, die op eigen veld met 2-3 onderuit gingen.

LEES OOK: 'Feyenoord ziet oude bekende van Priske als mogelijke opvolger van Geertruida'

Bod van Ajax en Feyenoord is 'niet te weigeren'

Het aanbod van Ajax en Feyenoord is volgens Mozart Sport vermoedelijk 'niet te weigeren' voor Rode Ster. De club zou de speler namelijk hebben beloofd zich niet moeilijk op te stellen als een club uit een grotere competitie zich zou melden. Het medium noemt het 'een heus wonder' dat Hwan met zijn kwaliteiten in de Servische Super Liga speelt: "Hij had al lang in een top-vijfcompetitie moeten spelen. Of in ieder geval bij een grote club in een competitie net daaronder, wat Ajax en Feyenoord zeker zijn."