'Feyenoord ziet oude bekende van Priske als mogelijke opvolger van Geertruida'

Mocht voor het verstrijken van de deadline nog vertrekken bij Feyenoord, dan zien de Rotterdammers in zijn mogelijke vervanger, zo meldt 1908.nl donderdagochtend. De 28-jarige Deen staat onder contract bij de Tsjechische kampioen Sparta Praag, waar hij de afgelopen twee seizoenen speelde onder de huidige Feyenoord-trainer Brian Priske.

Geertruida is bezig aan zijn laatste contractjaar bij Feyenoord en wordt al geruime tijd in verband gebracht met Aston Villa. De Engelse club is volgens de informatie van 1908 echter nog niet concreet geworden richting Feyenoord, waar Engelse media dinsdag al van een principeakkoord tussen beide clubs spraken. Toch zou de Champions League-deelnemer zich voor het verstrijken van de deadline (Engelse clubs kunnen tot vrijdag 30 augustus, 23.59 uur spelers aantrekken) nog kunnen gaan melden in Rotterdam-Zuid. Daartoe moet de werkgever van Ian Maatsen echter eerst een uitgaande transfer realiseren.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord ziet transferdoelwit vlak voor sluiten transferwindow geblesseerd raken

Feyenoord houdt in ieder geval serieus rekening met een vertrek van Geertruida en ziet in Sörensen dus zijn mogelijke opvolger. De Deen staat sinds de zomer van 2022 onder contract bij Sparta Praag en kwam in de voorbije seizoenen tot 75 wedstrijden onder Priske, die deze zomer de opvolger van Arne Slot bij Feyenoord werd. Ook onder Priskes opvolger, zijn voormalig assistent Lars Friis, is Sørensen verzekerd van een basisplaats.

Geertruida kan ook verlengen bij Feyenoord

Mocht Geertruida nog vertrekken, dan zal Feyenoord een openingsbod op Sørensen uitbrengen bij Sparta Praag, zo weet 1908. De (Engelse) deadline nadert echter met rasse schreden, waardoor de kans ook bestaat dat de Oranje-international dit seizoen 'gewoon' in Rotterdam blijft. In dat geval zal Geertruida 'naar verwachting' zijn handtekening zetten onder een nieuw contract bij Feyenoord, waarmee de club zou voorkomen dat hij in de zomer van 2025 gratis de deur uitloopt.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Mario Been spreekt Johan Derksen volledig tegen en komt met compleet ander verhaal

Mario Been laat zijn licht schijnen over een potentiële uitgaande transfer bij Feyenoord.