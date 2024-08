Mario Been spreekt Johan Derksen volledig tegen en komt met compleet ander verhaal

Mario Been vindt het logisch dat het niet ziet zitten om in de Premier League aan de slag te gaan bij Nottingham Forest. De analist van ESPN denkt dat de Mexicaan van Feyenoord beter tot zijn recht komt bij een club met een aanvallend ingestelde speelstijl, terwijl Johan Derksen het juist een enorme fout vindt van Giménez.

Nottingham Forest had tot woensdag concrete interesse voor Giménez, maar de spits van Feyenoord ziet het zelf niet zitten om die stap te maken. Dit kan Been maar al te goed begrijpen, als hij kijkt naar welke club geïnteresseerd is in Giménez: “Ik vind hem een spits die een stap kan maken. Giménez is nog hartstikke jong, nog maar 23 jaar. Ik denk dat hij in de Premier League zeker zijn goals kan maken, maar wel bij een ploeg die regelmatig in het zestienmetergebied komt. Dat zie ik bij Nottingham Forest niet zo vaak gebeuren", legt Been uit bij ESPN.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Feyenoord heeft schaduwlijstje met opvolgers Bijlow klaarliggen, vraag is of Eredivisiekeeper te duur wordt bevonden'

De analist haalt vervolgens Brighton & Hove Albion, de nieuwe club van oud-Feyenoorders Mats Wieffer en Yankuba Minteh, aan: “Zou het gaan over een club als Brighton, dan zeg ik direct doen", zegt Been over een eventuele vervolgstap van Giménez: "Dat is wel een ploeg dat in Engeland laat zien uitstekend voetbal te spelen. Die komen regelmatig in de zestien van de tegenstander. Daar zou Giménez een absolute meerwaarde hebben.”

Derksen liet woensdagavond weten dat hij het van Giménez 'de fout van zijn leven' vindt. De analist van Vandaag Inside denkt dat er geen grotere clubs in de markt zullen komen voor Giménez: "Hij vindt Nottingham Forest een oninteressant clubje en wil naar een grotere club, daar is hij niet goed genoeg voor. Het is de kans van zijn leven om met Nottingham Forest op het hoogste niveau van Europa te voetballen. Dat moet hij met allebei de handen aangrijpen", zei Derksen op televisie.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wassim Essanoussi verlaat Feyenoord en verschijnt direct in shirt van Ajax

Wassim Essanoussi heeft zich niet populair gemaakt bij de supporters van Feyenoord.