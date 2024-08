'Feyenoord heeft schaduwlijstje met opvolgers Bijlow klaarliggen, vraag is of Eredivisiekeeper te duur wordt bevonden'

Feyenoord bereidt zich voor op een mogelijk vertrek van , die in de concrete belangstelling van Southampton staat. Volgens het Algemeen Dagblad heeft keeperstrainer Jyri Nieminen inmiddels een 'schaduwlijstje' opgesteld met mogelijke vervangers voor Bijlow. Daarnaast vraagt de krant zich hardop af of Feyenoord aan zal kloppen bij stadgenoot Sparta voor .

Bijlow ziet een overstap naar de Engelse promovendus 'helemaal zitten', schrijft AD-clubwatcher Mikos Gouka. De achtvoudig Oranje-international ligt in Rotterdam-Zuid nog twee jaar vast, maar is zijn basisplaats sinds de komst van trainer Brian Priske kwijtgeraakt aan concurrent Timon Wellenreuther. Bijlow zou onder de indruk zijn van het verzorgde voetbal dat Southampton onder trainer Russel Martin wil spelen en bovendien uitzicht hebben op een basisplaats, nu eerste keeper Gavin Bazunu al maanden geblesseerd moet toekijken. Zaak is echter wel dat Feyenoord en Southampton overeenstemming weten te bereiken over de te betalen transfersom.

Mocht het inderdaad tot een transfer van Bijlow komen, dan moet Feyenoord op zoek naar een nieuwe tweede doelman. De club nam aan het einde van vorig seizoen immers afscheid van de ervaren Kostas Lamprou, waardoor het achter Wellenreuther alleen nog over de talentvolle maar jonge Mikki van Sas (20) kan beschikken als Bijlow wegvalt. Keeperstrainer Jyri Nieminen zou alvast 'schaduwlijstje' hebben opgesteld 'met namen die hij nog kent uit de tijd dat hij werkte voor het Red Bull-project', schrijft Gouka. De Fin was tussen januari 2021 en juli 2023 actief als keeperstrainer van New York Red Bulls en werkte daar onder meer samen met Carlos Coronel (27), negenvoudig international van Paraguay. Of die op het genoemde lijstje voorkomt, is echter niet duidelijk. Mogelijk gaat het (ook) om andere keepers uit de Red Bull-stal, die verder bestaat uit clubs in Duitsland (RB Leipzig), Oostenrijk (Red Bull Salzburg), Brazilië (Red Bull Bragantino) en Ghana (Red Bull Ghana). Of zelfs om keepers van andere clubs die op de scoutingslijstjes van het netwerk voorkomen.

Noppert en Olij

Het kan ook zijn dat Feyenoord de vervanger van Bijlow dichter bij huis gaat zoeken. "Een logische naam als Andries Noppert viel in het verleden wel eens, maar die lijkt nu eerder onderweg naar Ajax", schrijft Gouka. Nóg dichter bij De Kuip is in de persoon van Olij eveneens een interessante optie voorhanden. De 29-jarige sluitpost maakte de afgelopen seizoenen grote indruk onder de lat bij Sparta, waar hij nog vastligt tot medio 2026. Olij maakte zelfs al eens deel uit van de definitieve selectie van het Nederlands elftal, en behoort ook tot de voorselectie die bondscoach Ronald Koeman samenstelde voor de aankomende interlandperiode, begin september. Gouka ziet wel één mogelijk obstakel, mocht Feyenoord de doelman willen halen: "De vraag is of Spartaan Nick Olij niet te duur wordt bevonden door Feyenoord."

