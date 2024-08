Ajax en sc Heerenveen akkoord over Noppert, één man heeft de sleutel in handen

Ajax en sc Heerenveen zijn 'in principe akkoord' over de transfer van naar Amsterdam, maar die kan alleen plaatsvinden als de omgekeerde weg bewandelt. Dat schrijft Omrop Fryslân woensdagmiddag.

Gorter heeft dan ook ‘de sleutel in handen’, weet de regionale omroep. De transfer zou alleen in de vorm van een ruildeal beklonken kunnen worden. Het zou gaan om een ruildeal voor één seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Noppert was in de eerste twee competitiewedstrijden de reservekeeper van sc Heerenveen. Hoodtrainer Robin van Persie koos voor Mickey van der Hart onder de lat. Van Persie heeft aangekondigd ‘per wedstrijd’ te bekijken wie hij onder de lat opstelt, een werkwijze waar Noppert geen voorstander van lijkt te zijn.

LEES OOK: Mike Verweij weet hoe lang Daniele Rugani in actie zal komen bij Ajax

Louis van Gaal kent Noppert goed

Omrop Fryslân stipt aan dat Louis van Gaal, werkzaam als adviseur bij Ajax, Noppert nog kent uit hun gezamenlijke periode bij het Nederlands elftal. Van Gaal benoemde Noppert tot eerste keeper voor het WK in Qatar. Of de oud-bondscoach een rol speelt bij de mogelijke komst van de doelman naar Ajax, is niet bekend.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Ajax twijfelt niet aan zijn kwaliteiten, maar heeft wel vraagtekens over zijn mentaliteit’

Een uitgaande transfer lijkt aanstaande bij Ajax, voor het sluiten van de transfermarkt.