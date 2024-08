‘Ajax twijfelt niet aan zijn kwaliteiten, maar heeft wel vraagtekens over zijn mentaliteit’

Ajax twijfelt niet aan de voetbalkwaliteiten van . Dat schrijft Voetbal International woensdag althans. De middenvelder uit de eigen jeugdopleiding staat op de nominatie om nog vóór het sluiten van de transfermarkt op 2 september te vertrekken en dat lijkt vooral te maken te hebben met zijn mentaliteit. Daarnaast had Ajax gehoopt dat Vos inmiddels wat verder in zijn ontwikkeling zou zijn.

Het was een opvallend moment maandagavond tijdens de ontmoeting tussen Jong Ajax en MVV in de Keuken Kampioen Divisie. Vos verscheen op sportcomplex de Toekomst aan de aftrap bij de beloften en werd in de slotfase van de tweede helft naar de kant gehaald. Het publiek klapte de handen stuk voor de jonge middenvelder. Dat deden de Ajax-supporters bijna een jaar geleden ook al toen Vos in de Europa League-wedstrijd tegen Olympique Marseille met tweemaal geel op zak en dus rood het veld voortijdig moest verlaten.

Vos had een goede indruk gemaakt op de achterban en ook op toenmalig trainer Maurice Steijn. De volop bekritiseerde coach gooide Vos voor de leeuwen, met onder meer een basisplaats in de rampzalig verlopen thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Hij mocht zich ook na het vertrek van Steijn en de aanstelling van John van ’t Schip laten zien, maar wegens blessureleed verdween hij stilaan naar de achtergrond. In de slotfase van het seizoen maakte hij nog wel zijn opwachting. Een paar maanden later zou het zomaar kunnen dat Vos tegen MVV voor het laatst in Ajax-tenue te zien was.

De middenvelder staat op de nominatie om te vertrekken, zo bevestigt VI. Achter de toekomst van Vos staat al langer een vraagteken nadat bekend werd dat Francesco Farioli hem had teruggezet naar Jong Ajax. “Ajax twijfelt niet aan zijn voetbalkwaliteiten, maar heeft wel vraagtekens over zijn mentaliteit en had gehoopt dat hij wat verder in zijn ontwikkeling zou zijn”, zo klinkt het. Vos heeft over interesse van andere clubs niets te klagen. Stade Reims werd genoemd, maar AC Milan is naar verluidt het meest concreet. “Vos kan naar AC Milan, met wie hij een persoonlijk akkoord bereikt heeft. Nu is het aan de clubs om tot overeenstemming te komen”, zo weet VI.

Tahirovic

De 19-jarige Amsterdammer zette vorig jaar zomer nog zijn handtekening onder een contract tot medio 2028. AC Milan zal dus een serieuze transfersom moeten ophoesten om Vos los te kunnen weken. Ajax hoopt ook nog altijd Benjamin Tahirovic van de hand te kunnen doen. Een vertrek van de middenvelder uit Bosnië en Herzegovina is echter geen uitgemaakte zaak. “Het blijkt voor Ajax niet zo makkelijk om bijvoorbeeld de overbodige Tahirovic van de hand te doen. De Bosniër heeft geen enkele rol meer en moet vertrekken, maar de interesse in hem valt tegen”, zo klinkt het.

