Ajax-fans verbijsterd door Farioli: één verbannen speler mag absoluut niet vertrekken

Francesco Farioli heeft maandag een keiharde boodschap gegeven richting Ajax-spelers , , en . Het viertal hoeft zich deze week niet te melden op trainingen van de Amsterdammers en mogen op zoek naar een nieuwe club. Een aantal fans zetten hun vraagtekens achter het besluit om Vos te verbannen.

De negentienjarige middenvelder leek vorig seizoen door te breken in de hoofmacht van Ajax. John van ’t Schip gunde de talentvolle speler liefst vijftien optredens in het eerste elftal. Farioli ziet dus, in tegenstelling tot zijn voorganger, geen perspectief in Vos.

Artikel gaat verder onder video

De Italiaan hoopt met dit besluit dat de spelers gaan aankloppen bij hun zaakwaarnemers, die zodoende een nieuwe club kunnen benaderen. Ajax zou daarmee wat meer mogelijkheden kunnen krijgen op de transfermarkt, waardoor nieuwe spelers naar de club kunnen worden gehaald. Ook Vos mag vertrekken bij Ajax, al is een verhuurperiode ook een optie, zo meldt Mike Verweij.

Supporters zien de eerste optie, een definitief afscheid uit Amsterdam, niet zitten. Vos heeft volgens hen genoeg potentie en kan in de toekomst wellicht nog ooit een belangrijke waarde worden voor Ajax. Een greep uit de reacties:

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Sar heeft slechts één woord nodig om crisis bij Ajax te omschrijven

Edwin van der Sar ziet de toekomst van Ajax met vertrouwen tegemoet.