Ajax neemt duidelijk besluit over Diant Ramaj

Ajax hoopt voor het einde van de transferwindow van de hand te hebben gedaan. Dat schrijft Voetbal International woensdagmorgen althans. Ramaj was in het afgelopen seizoen nog verzekerd van een plek onder de lat, maar moet onder Francesco Farioli de 40-jarige Remko Pasveer voor zich dulden. Ramaj is mogelijk niet de enige basisspeler van vorig seizoen die vertrekt. zou de deur van de Johan Cruijff ArenA ook nog achter zich dicht kunnen trekken.

Ajax telde vorig jaar vijf miljoen euro neer voor de komst van Ramaj. De doelman leek te zijn gehaald als tweede doelman achter Gerónimo Rulli, maar toenmalig trainer Maurice Steijn zag dat anders. Toen Rulli al in de eerste competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo geblesseerd raakte aan zijn schouder en vervangen moest worden, koos Steijn niet voor Ramaj maar voor Jay Gorter. De Duitser kreeg pas zijn kans toen ook Gorter in de lappenmand terechtkwam. Ramaj greep die met beide handen aan en gaf zijn plek onder de lat niet meer uit handen.

Maar daar kwam gedurende de voorbereiding op het nieuwe seizoen verandering in. Farioli verbaasde vriend en vijand door Pasveer naar voren te schuiven als nieuwe eerste doelman. De routinier maakte tot op heden in alle officiële wedstrijden onder Farioli zijn opwachting en hielp zijn ploeg met vijf reddingen in de strafschoppenreeks tegen Panathinaikos nog aan een plek in de play-offs van de Europa League. Voor Ramaj zijn de dagen in Amsterdam daarentegen geteld. “Ajax hoopt Ramaj voor 2 september van de hand te kunnen doen”, zo weet VI. “De 22-jarige Duitser heeft de concurrentiestrijd verloren van Pasveer, al lijkt dat deels ook economisch te zijn ingegeven.”

Ramaj heeft in Amsterdam nog een contract tot de zomer van 2028. “Ramaj vertegenwoordigt transferwaarde en zou Ajax de bouwstenen kunnen geven die de club nodig heeft om zelf iets te kunnen doen. Of dat allemaal zover komt, is afwachten, omdat er wel volop gevraagd wordt naar Ramaj, maar concrete toenadering uitblijft”, zo klinkt het. Omdat Ajax in de personen van Tommy Setford (Arsenal) en Rulli (Olympique Marseille) al afscheid nam van twee doelmannen, hoopt het nog een nieuwe goalie vast te kunnen leggen. Het liefst in de leeftijdscategorie van 24-30 jaar. “In dat licht viel de naam van Arsenal-keeper Aaron Ramsdale al eens, naar wie Ajax informeerde. De ruiloptie Ramaj-Ramsdale lag ook nog even op tafel, maar werd nooit concreet.” Antwerp-doelman Jean Butez is vooralsnog ‘te duur’.

Rensch

Naast Ramaj zou ook Rensch nog voor het verstrijken van de markt kunnen vertrekken uit Amsterdam. De rechtsback maakt inmiddels al jaren onderdeel uit van de hoofdmacht van Ajax. Hij is in de hoofdstad nog in het bezit van een contract tot de zomer van 2025. Het Parool schreef onlangs al dat Rensch vooralsnog niet is ingegaan op een nieuw voorstel. “Ook voor Rensch zullen het spannende dagen worden. Ajax staat ervoor open om het tot 2025 lopende contract te verlengen, maar daarover is nog geen duidelijkheid. Blijkt een verlenging geen haalbare kaart te zijn, dan wil Ajax Rensch deze transferperiode verkopen zodat er nog geld aan hem verdiend kan worden, maar de tijd begint te dringen”, zo klinkt het.

