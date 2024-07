Nieuwe beelden: Farioli geeft Pasveer opvallende opdracht tijdens warming-up

is mede dankzij zijn voetballende kwaliteiten de nieuwe eerste keeper van Ajax en werd donderdag tijdens de warming-up aangespoord om die te etaleren. In plaats van zich warm te draaien met de andere keepers, deed hij enige tijd mee aan een positiespelletje met de veldspelers.

Pasveer deed voorafgaand aan de wedstrijd tegen FK Vojvodina mee aan een rondo waarbij twee spelers in het midden stonden. Dat was niet het enige wat Francesco Farioli hem liet doen, want de routinier meldde zich tijdens de training ook bij de reservekeepers en liet zich inschieten.

Artikel gaat verder onder video

Woensdag vertelde Farioli dat hij een keeper wil die lef toont aan de bal. "Mijn eisen zijn duidelijk. Ik wil spelers die moedig zijn en durven te voetballen. Ze moeten willen spelen zoals ik wil spelen en volgens de identiteit van Ajax. Daarnaast moeten ze fysiek en mentaal in staat zijn om dat op te brengen."

Het Algemeen Dagblad schreef eerder al dat Pasveer mede met zijn spel aan de bal in de oefenwedstrijd tegen Olympiakos indruk maakte op Farioli. "Comfortabel en provocerend met de voeten, precies zoals Farioli het voor zich ziet. En adequaat met de handen. De leiderschap, communicatie, durf en precisie aan de bal van Pasveer waren voor Farioli reden om zijn voornemen aan de directie, dat naarstig op zoek is naar verkopen en geld om de selectie te versterken, voor te leggen. Daar bleek ruim voldoende draagvlak voor Pasveer te bestaan."

Overigens zorgde het 'lef' van Pasveer tegen Vojvodina wel voor twee hachelijke momenten. Met een onzuivere pass door het midden van het veld leverde hij de bal na twee minuten prompt in bij tegenstander Njegos Petrovic. In de achttiende minuut gaf hij de bal nóg een keer weg door het midden, ditmaal aan Vukan Savicevic. In beide gevallen kon Vojvodina het balverlies van Ajax niet bestraffen.