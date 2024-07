Pasveer laat zich in derde en zeventiende minuut van slechte kant zien bij Ajax

heeft donderdagavond een basisplaats bij Ajax tegen FK Vojvodina, maar liet zich in de eerste helft niet van zijn beste kant zien. Met een onzuivere pass door het midden van het veld leverde hij de bal na twee minuten prompt in bij tegenstander Njegos Petrovic. In de achttiende minuut gaf hij de bal nóg een keer weg door het midden.

Pasveer ontving na twee minuten een terugspeelbal van Youri Baas en had wat tijd om de bal aan te nemen. Hij schoot het leer vervolgens weg, maar zijn pass kwam niet in de buurt van een ploeggenoot. Petrovic kon de bal zo oppikken. De aanvoerder van Vojvodina waagde een afstandsschot, dat hoog over het doel vloog.

In de achttiende minuut ontving Pasveer een terugspeelpass van Josip Sutalo. Vervolgens gaf de doelman de bal opnieuw weg, ditmaal aan Vukan Savicevic. De middenvelder van Vojvodina probeerde direct een ploeggenoot te bereiken, maar slaagde daar niet in.

Pasveer krijgt tegen Vojvodina de voorkeur boven Diant Ramaj. Hij is met zijn 40 jaar en 260 dagen de oudste speler ooit van Ajax in Europees verband en verbreekt het record dat Maarten Stekelenburg in 2021 neerzette (38 jaar en 205 dagen).

