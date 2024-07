Farioli spreekt zich uit over gesprek met Ramaj: 'Ik ben graag heel open en direct'

Francesco Farioli heeft donderdagavond gekozen om met als keeper te beginnen in het duel Ajax-Vojvodina. , die vorig seizoen goed keepte, moet daardoor plaatsnemen op de bank. Volgens de Italiaanse coach heeft de Duitse keeper zijn beslissing geaccepteerd.

Voorafgaand aan het duel met Vojvodina vraagt Noa Vahle van Ziggo Sport Farioli waarom hij voor Pasveer onder de lat kiest. "Ik heb geprobeerd om het elftal te evalueren en om de beste teamgeest te creëren. Ik had het gevoel dat Remko bij ons voor leiderschap kon zorgen en een persoonlijkheid in het veld kon zijn. Hij was erg goed in alle vriendschappelijke duels. Het is geen permanente beslissing, maar momenteel wel de beste." Het is echter niet zeker dat de veertigjarige Nederlander ook volgende week keept. "Laten we volgende week afwachten", zegt Farioli daarover.

De nieuwe trainer van Ajax heeft aan de concurrent van Pasveer, Ramaj, uitgelegd waarom hij deze keuze heeft gemaakt. "We hadden een heel open gesprek. Ik ben graag heel eerlijk en direct. Hij is een hele professionele jongen en accepteerde mijn beslissing. Maar natuurlijk is er geen speler ter wereld blij om op de bank te zitten. Hij heeft fantastisch hierop gereageerd tijdens de trainingen. Dat hebben we nodig, niet alleen van de keepers, maar van iedereen."

Ajax speelt donderdagavond vanaf 20:30 in de eigen ArenA tegen Vojvodina in de tweede voorronde van Europa League. Donderdag 1 augustus is het returnduel. Wil je via onze site het live-verslag volgen, klik dan hier.

