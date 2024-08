‘Als Ajax niet in deze economische situatie had gezeten, zou hij nooit hebben gespeeld’

zou nooit eerste doelman zijn geworden als Ajax niet te maken had met grote financiële problemen, zo stelt De Telegraaf-journalist Marcel van der Kraan. Doordat de Amsterdammers spelers moeten verkopen, is het volgens hem noodzaak met de routinier te spelen.

Francesco Farioli baarde afgelopen maand opzien door Pasveer te benoemen tot eerste doelman. De veertigjarige sluitpost leek zijn carrière deze zomer te beëindigen, maar plakte daar toch nog een seizoen aan vast. Uiteindelijk gaf de Italiaanse trainer hem de voorkeur onder de lat boven Diant Ramaj, die naar de uitgang geduwd lijkt te worden.

“Ramaj heeft het vorig jaar natuurlijk uitstekend gedaan”, stelt Van der Kraan in de podcast Kick-off. “Als Ajax niet in de economische omstandigheden zat dat het spelers moet verkopen, denk ik nooit dat hij (Pasveer, red.) gekeept zou hebben.” De journalist kan zich zodoende ook niet vinden in de suggestie dat het spel van Pasveer geldt als het gelijk van Farioli. “Dat is meer voor de bühne, om die jongen een goed gevoel te geven.”

“Een club als Ajax, die spelers binnenhaalt met het oog op de toekomst en deze een jaar later probeert buiten te zetten, doet dat alleen omdat er geld nodig is”, stelt Van der Kraan. Daar kan Mike Verweij zich in vinden. “Ramaj was eigenlijk één van de weinige spelers die wel meerwaarde had die door Mislintat is gehaald.” Toch denkt de Ajax-volger dat Pasveer wel laat zien waarom die onder de lat staat. “Zijn statistieken worden heel indrukwekkend. Hij heeft 53 wedstrijden gekeept in Ajax 1 en 28 keer ‘de nul’ gehouden. Dat is wel knap.”

