‘Heel gekke’ actie van Francesco Farioli: ‘Ik denk dat er meer achter zit…’

Kees Kwakman en Sjoerd Mossou blijven zich verbazen over het feit dat de voorkeur heeft gekregen als eerste doelman boven . De analisten denken dat er meer zit achter de opvallende keuze van Ajax-trainer Francesco Farioli, zo laten ze weten bij Voetbalpraat.

De veertigjarige Pasveer start het seizoen bij Ajax als eerste keeper, en daar was behoorlijk wat verbazing over in voetbalminnend Nederland. Mossou denkt dat deze zet te maken heeft met de financiële perikelen rondom de club. “Jij denkt dat Gerónimo Rulli en Ramaj een beetje naar de uitgang geduwd worden?”, vraagt Sinclair Bischop zich af.

“Dat denk ik wel, dat is vrij duidelijk. Als je deze groep keepers hebt en je kiest aan het begin van het seizoen, nog voor de Deadline Day heel nadrukkelijk voor een keeper van veertig, geef je ook wel een beetje een signaal af”, reageert Mossou. “Zeker als je kijkt hoe Ramaj het vorig jaar heeft gedaan, in de situatie waarin Ajax zat heeft hij het heel goed gedaan”, mengt Kwakman zich.

“Het blijft gewoon een hele gekke keuze, maar ik denk echt dat er meer achter zit. Als Ajax voor Rulli en Ramaj twintig miljoen euro of iets meer kan krijgen is het blij”, zegt Kwakman. Rulli gaat in ieder geval vertrekken bij de Amsterdammers. De doelman gaat voor vier miljoen euro verkassen naar Olympique Marseille.

