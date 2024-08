Naam van Ajax-keeper Jay Gorter valt bij club uit Eredivisie

De naam van is gevallen bij Go Ahead Eagles, zo weet Voetbal International. Omdat de Deventenaren zeer waarschijnlijk afscheid gaan nemen van Jeffrey de Lange, is de oud-doelman van de club weer in beeld gekomen.

De Lange is op weg naar Engeland om zijn transfer naar Blackburn Rovers af te ronden. De 26-jarige goalie, die ook gesprekken met Ajax voerde, was na de promotie van Go Ahead in 2022 de opvolger van Gorter, die naar Amsterdam vertrok. De Lange kwam destijds over van FC Twente en liet een uitstekende indruk achter in De Adelaarshorst.

Het was daarom ook aannemelijk dat er deze transferzomer interesse zou komen in de doelman. Zeer waarschijnlijk gaat Blackburn de nieuwe eindbestemming worden van De Lange. Go Ahead moet daardoor onmiddellijk op zoek naar een nieuwe eerste keeper. “Onder anderen de naam van Gorter, die van 2018 tot 2021 al onder de lat stond bij Go Ahead, is daarbij gevallen op De Adelaarshorst. De vraag is in hoeverre dat haalbaar is voor Go Ahead”, schrijft VI.

Gorter bevindt zich in een lastige situatie bij Ajax. De doelman wil alleen in Amsterdam blijven als hij dit seizoen fungeert als reservekeeper achter eerste goalie Remko Pasveer. Op dit moment lijkt de kans echter klein dat Francesco Farioli kiest voor Gorter als tweede keeper, omdat Diant Ramaj en Gerónimo Rulli ook nog onder contract staan in de Johan Cruijff ArenA. Beide goalies azen echter op een vertrek.

